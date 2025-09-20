Cómo preparar pionono: receta fácil y versátil para todo tipo de rellenos

cocina
Cómo preparar pionono: receta fácil y versátil para todo tipo de rellenosEl pionono es un clásico de la cocina argentina que se luce tanto en versiones dulces como saladas.
El pionono es un clásico versátil que se adapta tanto a preparaciones dulces como saladas, y en Argentina se convirtió en protagonista de las mesas de fin de año. Este delicado enrollado puede transformarse en un postre contundente con dulce de leche o en una entrada elegante con rellenos salados como jamón, queso o atún.
Originario de Italia, su nombre rinde homenaje al Papa Pío IX y, desde allí, se extendió al mundo gracias a su textura ligera y su sabor delicado. La clave para lograr un pionono perfecto está en batir los huevos con azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y aireada, que le dará esa suavidad característica.
Receta de pionono casero
Ingredientes:
- 3 huevos
- 3 cucharadas de azúcar
- 3 cucharadas de harina común (0000)
- 1 cucharadita de miel
- Esencia de vainilla a gusto
- Una pizca de sal
Preparación:
Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una placa rectangular, o cubrirla con papel manteca ligeramente enmantecado.
Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede espumosa y triplique su volumen. Incorporar la miel y la esencia de vainilla.
Tamizar la harina con la sal e incorporarla en forma envolvente para no perder el aire de la mezcla.
Verter la preparación sobre la placa, distribuyendo de manera uniforme.
Hornear durante 7 a 8 minutos, hasta que la superficie apenas se dore.
Retirar del horno, desmoldar sobre un paño limpio y húmedo, enrollar en caliente para darle forma y dejar enfriar.
Este pionono casero es la base perfecta para dejar volar tu creatividad: desde versiones clásicas dulces hasta innovaciones saladas, ideales para cualquier ocasión.