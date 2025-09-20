Cómo preparar pionono: receta fácil y versátil para todo tipo de rellenos

El pionono es un clásico versátil que se adapta tanto a preparaciones dulces como saladas, y en Argentina se convirtió en protagonista de las mesas de fin de año. Este delicado enrollado puede transformarse en un postre contundente con dulce de leche o en una entrada elegante con rellenos salados como jamón, queso o atún.

Originario de Italia, su nombre rinde homenaje al Papa Pío IX y, desde allí, se extendió al mundo gracias a su textura ligera y su sabor delicado. La clave para lograr un pionono perfecto está en batir los huevos con azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y aireada, que le dará esa suavidad característica.

Receta de pionono casero

Ingredientes:

3 huevos

3 cucharadas de azúcar

3 cucharadas de harina común (0000)

1 cucharadita de miel

Esencia de vainilla a gusto

Una pizca de sal

Preparación:

Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una placa rectangular, o cubrirla con papel manteca ligeramente enmantecado.

Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede espumosa y triplique su volumen. Incorporar la miel y la esencia de vainilla.

Tamizar la harina con la sal e incorporarla en forma envolvente para no perder el aire de la mezcla.

Verter la preparación sobre la placa, distribuyendo de manera uniforme.

Hornear durante 7 a 8 minutos, hasta que la superficie apenas se dore.

Retirar del horno, desmoldar sobre un paño limpio y húmedo, enrollar en caliente para darle forma y dejar enfriar.

Este pionono casero es la base perfecta para dejar volar tu creatividad: desde versiones clásicas dulces hasta innovaciones saladas, ideales para cualquier ocasión.