Crotón tricolor: cómo cuidar y disfrutar de esta planta única

El crotón es una planta tropical muy atractiva por sus hojas de colores brillantes. Con su mezcla de tonos verdes, amarillos, rojos y naranjas, es una de las favoritas de jardineros y aficionados de todo el mundo.

Originaria de Malasia, el Codiaeum variegatum (su nombre científico), es una planta perenne que pertenece a la familia de las Euphorbias.

Noticias Relacionadas Cómo cultivar dalias: flores resistentes y llenas de color

Además, es una planta muy versátil en cuanto al tamaño y la puedes encontrar en múltiples formatos, que van desde los 20 cm al casi metro de altura y es muy fácil de cuidar.

¿Por qué elegir un crotón?

En primer lugar, es increíblemente resistente y sobrevive en diversas condiciones. En segundo lugar, su coloración única añade un toque de color a cualquier espacio vital sin tener que preocuparte por flores que se marchitarán y morirán rápidamente. Por último, es una opción de bajo mantenimiento, perfecta para quienes se inician en el mundo de la jardinería.

Cómo cuidar tu crotón

Iluminación: si la cultivas en interior, colócala cerca de una ventana donde reciba mucha luz natural. Si la cultivas en el exterior, elige un lugar en el que sí reciba mucha, pero que esté protegida de los vientos fuertes o de la luz directa del sol.

Riego: hazlo con regularidad, pero no la dejes en agua estancada. Esto provoca podredumbre y otros problemas.

Suelo: si las cultivas en interior, utiliza una mezcla para macetas diseñadas para plantas tropicales. Para el exterior, asegúrate de que la tierra drene bien y esté enriquecida con materia orgánica.

Temperatura: prefiere temperaturas entre 20 y 28 grados Celsius. Si la cultivas en interior, aléjala de corrientes de aire o zonas frías. Si la cultivas al aire libre, llévala al interior durante los meses de invierno o si las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación.

Fertilizante: Para que la planta de crotón crezca sana y frondosa, se recomienda abonarla 2 veces al mes, durante la primera y el verano. Se le puede aplicar un fertilizante líquido mezclado con agua de riego y siempre siguiendo al pie de la letra las instrucciones del fabricante.

Poda: para que mantenga un aspecto sano y vibrante, debes podarla con regularidad. Esto no solo mantendrá ordenada a la plata crotón, sino que fomentará nuevos brotes.

Variedades del crotón

Existen 14 variedades conocidas del crotón y todas necesitan los mismos cuidados. Las más elegidas son:

Crotón variegatum, también llamada crotón Petra. Se caracteriza por la forma ovalada de sus hojas y por su pequeño tamaño.

Crotón pictum (Codaieum pictum). Cuenta con hojas más grandes y de un color predominantemente rojo.

Dónde colocar el crotón: luz y ubicación

Una de las particularidades del crotón es que necesita mucha luz natural para prosperar en buenas condiciones, aunque evitando el sol directo que podría quemar sus hojas. Lo ideal es colocarla en una estancia con mucha luz natural, pero a protegida de la luz solar directa. Asimismo, ten especial cuidado al colocarla cerca de fuentes de calor, como la calefacción, o donde se pueda ver afectada por las corrientes de aire.

Una de las necesidades más importantes del crotón es la de una temperatura templada. Así, en invierno, el entorno no debería estar a menos de 15 °C y en verano a más de 27 °C. Lo ideal es evitar someter a la planta a grandes cambios de temperatura.

Un consejo: limpia sus hojas con un paño ligeramente húmedo para que pueda beneficiarse de la luz al cien por cien.