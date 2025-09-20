Horóscopo del sábado 20 de septiembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: pequeños gestos fortalecerán tu relación.

Trabajo: dedicá el día a organizar ideas y proyectos.

Salud: buen momento para retomar actividad física suave.

Números de la suerte: 5, 12, 28

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: la calma traerá armonía en tu vínculo.

Trabajo: dejá espacio para la creatividad.

Salud: una caminata en la naturaleza te revitalizará.

Números de la suerte: 7, 14, 23

Noticias Relacionadas Los signos del zodiaco que se destacan por ser los más perezosos

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: sorpresas agradables en el plano afectivo.

Trabajo: es tiempo de evaluar cambios o mejoras.

Salud: buscá momentos de silencio para tu mente.

Números de la suerte: 2, 11, 20

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: los lazos familiares se fortalecen con ternura.

Trabajo: mantené tu atención en lo que realmente importa.

Salud: buen momento para actividades acuáticas o relajantes.

Números de la suerte: 8, 19, 24

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu magnetismo atraerá encuentros intensos.

Trabajo: evitá decisiones apresuradas, mejor descansar.

Salud: escuchá las señales de tu cuerpo y dosificá tu energía.

Números de la suerte: 3, 15, 29

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: conversaciones profundas consolidarán el vínculo.

Trabajo: una idea pendiente empieza a tomar forma.

Salud: dedicá tiempo a la alimentación equilibrada.

Números de la suerte: 4, 13, 27

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: el romanticismo marcará la jornada.

Trabajo: una pausa servirá para ganar claridad.

Salud: buscá armonía a través de actividades artísticas.

Números de la suerte: 6, 12, 21

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: dejar atrás resentimientos renovará la pasión.

Trabajo: tu intuición te guiará en un proyecto personal.

Salud: descargá tensiones con ejercicio o baile.

Números de la suerte: 9, 18, 25

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: encuentros alegres y optimistas animarán tu día.

Trabajo: tomá este tiempo para planificar en lugar de actuar.

Salud: lo mejor será conectar con la naturaleza.

Números de la suerte: 1, 10, 22

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: tu compromiso brindará estabilidad en la pareja.

Trabajo: la paciencia será tu mejor aliada.

Salud: una siesta reparadora te devolverá energías.

Números de la suerte: 8, 16, 28

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: abrir tu corazón traerá momentos únicos.

Trabajo: intercambios con amigos inspirarán nuevas ideas.

Salud: dedicá tiempo a la meditación o respiración consciente.

Números de la suerte: 5, 11, 23

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: la empatía será tu mejor guía en las relaciones.

Trabajo: intuición favorece decisiones importantes.

Salud: buscá calma en actividades tranquilas como yoga o lectura.

Números de la suerte: 7, 17, 26