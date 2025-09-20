Tarot del colibrí: “Cosecharás tu siembra”

Carta 1) Nueve de bastos: cansancio. Heridas. Luchas. Esfuerzos. Resilencia



Carta 2) Reina de oros: estabilidad. Armonía. Tranquilidad. Abundancia. Generosidad. Contacto con la naturaleza.



Carta 3) Ocho de oros: trabajo. Esfuerzo. Voluntad. Capacidad. Habilidades. Creatividad



Mensaje final

A alguien le ha costado mucho esfuerzo y trabajo estar en el lugar que tiene en el presente, el de una reina de oros. Se trata de una persona que ha librado muchas batallas, de las cuales incluso pudo haber salido herida, porque han sido muy fuertes. No obstante, aunque con cansancio y heridas que aún no terminan de sanar, esta persona no se ha rendido, ha sido valiente y muy resilente y por eso sigue en pie. Ya ese tiempo de tormenta pasó y este alguien podrá disfrutar de toda la abundancia que la vida le ofrece, en plenitud y armonía. Nadie le ha regalado nada, quizás se la han puesto difícil con palos en la rueda, pero las cartas dicen que lo negativo queda atrás y ahora la persona disfrutará en paz de todo lo que ha conseguido, especialmente en lo material. No será egoísta, todo lo contrario, sabrá compartir su abundancia con propios y ajenos. Quizás sea el momento para desplegar al máximo todo su potencial, su capacidad y su creatividad. Totalmente merecido lo bueno que viene para la persona. Cómo dice la frase," cosecharás tu siembra". Felicitaciones!!