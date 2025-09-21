Chipa paraguaya: receta fácil para disfrutar de esta delicia de queso

cocina
Chipa paraguaya: receta fácil para disfrutar de esta delicia de quesoEsta receta fácil y auténtica te permite prepararla en casa, ideal para desayunos, meriendas o como acompañamiento en cualquier ocasión especial.
La chipa es uno de los tesoros gastronómicos de Paraguay. Esta deliciosa galleta de queso, con su exterior dorado y crujiente y su interior suave y esponjoso, se ha ganado un lugar especial en la cocina latinoamericana y se ha vuelto popular más allá de sus fronteras. Perfecta para desayunos, meriendas o como acompañamiento en reuniones, la chipa combina sencillez y sabor en cada bocado.
A continuación, te compartimos una receta auténtica y fácil para que prepares chipas en casa y disfrutes de esta joya paraguaya en cualquier momento.
Ingredientes (para 15-20 chipas aproximadamente)
- 250 g de almidón de mandioca (fécula de mandioca)
- 100 g de queso fresco
- 100 g de queso duro (cheddar o similar)
- 100 ml de leche
- 2 huevos
- 100 g de manteca o margarina
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de azúcar (opcional)
- Tip: Puedes ajustar los tipos de queso según tu preferencia para lograr un sabor más intenso o suave.
Instrucciones
1. Preparar los ingredientes
Precalienta el horno a 180 °C (350 °F).
Tamiza el almidón de mandioca para eliminar grumos y mantener la masa suelta.
Ralla ambos tipos de queso y resérvalos.
Derrite la manteca o margarina a fuego bajo.
Calienta la leche sin que llegue a hervir.
2. Mezclar los ingredientes secos
En un bol grande, mezcla el almidón de mandioca con la sal y el azúcar (si lo deseas).
Agrega los quesos rallados y mezcla bien hasta integrar.
3. Incorporar los ingredientes húmedos
Vierte la manteca derretida sobre la mezcla de almidón y queso.
Añade la leche caliente y mezcla hasta formar una masa homogénea.
4. Agregar los huevos
Incorpora los huevos a la masa y mezcla hasta que estén completamente integrados.
La masa será algo pegajosa, ¡es completamente normal!
5. Formar las chipas
Humedece tus manos con agua o aceite para evitar que la masa se pegue.
Forma pequeñas bolas o panecillos ovalados, del tamaño que prefieras.
6. Hornear
Coloca las chipas en una bandeja ligeramente engrasada o sobre papel pergamino.
Hornea durante 25-30 minutos, hasta que estén doradas y crujientes por fuera.
7. Servir y disfrutar
Deja enfriar ligeramente antes de servir.
Disfruta tus chipas calientes y recién horneadas, solas o acompañadas de tu bebida favorita.
Consejo: Las chipas se conservan bien por 1-2 días en un recipiente hermético, pero siempre están más sabrosas recién hechas.
Por qué amar la chipa
La combinación de quesos y almidón de mandioca le da a la chipa su textura única y su sabor irresistible. Es un plato tradicional que representa la riqueza gastronómica paraguaya y que se adapta a cualquier ocasión: desayunos, meriendas, fiestas o reuniones familiares.