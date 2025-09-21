Chipa paraguaya: receta fácil para disfrutar de esta delicia de queso

La chipa es uno de los tesoros gastronómicos de Paraguay. Esta deliciosa galleta de queso, con su exterior dorado y crujiente y su interior suave y esponjoso, se ha ganado un lugar especial en la cocina latinoamericana y se ha vuelto popular más allá de sus fronteras. Perfecta para desayunos, meriendas o como acompañamiento en reuniones, la chipa combina sencillez y sabor en cada bocado.

A continuación, te compartimos una receta auténtica y fácil para que prepares chipas en casa y disfrutes de esta joya paraguaya en cualquier momento.

Ingredientes (para 15-20 chipas aproximadamente)

250 g de almidón de mandioca (fécula de mandioca)

100 g de queso fresco

100 g de queso duro (cheddar o similar)

100 ml de leche

2 huevos

100 g de manteca o margarina

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de azúcar (opcional)

Tip: Puedes ajustar los tipos de queso según tu preferencia para lograr un sabor más intenso o suave.

Instrucciones

1. Preparar los ingredientes

Precalienta el horno a 180 °C (350 °F).

Tamiza el almidón de mandioca para eliminar grumos y mantener la masa suelta.

Ralla ambos tipos de queso y resérvalos.

Derrite la manteca o margarina a fuego bajo.

Calienta la leche sin que llegue a hervir.

2. Mezclar los ingredientes secos

En un bol grande, mezcla el almidón de mandioca con la sal y el azúcar (si lo deseas).

Agrega los quesos rallados y mezcla bien hasta integrar.

3. Incorporar los ingredientes húmedos

Vierte la manteca derretida sobre la mezcla de almidón y queso.

Añade la leche caliente y mezcla hasta formar una masa homogénea.

4. Agregar los huevos

Incorpora los huevos a la masa y mezcla hasta que estén completamente integrados.

La masa será algo pegajosa, ¡es completamente normal!

5. Formar las chipas

Humedece tus manos con agua o aceite para evitar que la masa se pegue.

Forma pequeñas bolas o panecillos ovalados, del tamaño que prefieras.

6. Hornear

Coloca las chipas en una bandeja ligeramente engrasada o sobre papel pergamino.

Hornea durante 25-30 minutos, hasta que estén doradas y crujientes por fuera.

7. Servir y disfrutar

Deja enfriar ligeramente antes de servir.

Disfruta tus chipas calientes y recién horneadas, solas o acompañadas de tu bebida favorita.

Consejo: Las chipas se conservan bien por 1-2 días en un recipiente hermético, pero siempre están más sabrosas recién hechas.

Por qué amar la chipa

La combinación de quesos y almidón de mandioca le da a la chipa su textura única y su sabor irresistible. Es un plato tradicional que representa la riqueza gastronómica paraguaya y que se adapta a cualquier ocasión: desayunos, meriendas, fiestas o reuniones familiares.