Los signos del zodiaco que se destacan por no perdonar

Hay personas que no perdonan ni olvidan. No importa cual sea la ofensa, para este tipo de personalidades las segundas oportunidades no son parte del menú y lo hacen notar. Por más disculpas, llantos o arrepentimientos que reciban los siguientes signos del zodiaco jamás perdonarán si se sienten lastimados.

Aries

Si un ariano está herido no miden el mal que pueden provocar con tal de vengarse. El rencor que experimentan es más fuerte que cualquier otra cosa y se apodera de sus acciones y prioridades.

Leo

Los leoninos sacarán la fiera que llevan dentro y pueden ser muy malvados. No hay forma de convencerlos y lo harán notar. Para ellos es muy difícil mostrarse heridos por lo que su respuesta será letal

Tauro

Una ofensa es lo peor ya que nunca podrán olvidarla. No importa cuan grande sea la disculpa, su orgullo y terquedad no les permitirá aceptarla.

Tienen la capacidad de crear grandes venganzas.

Libra

Es el signo más tajante del zodiaco y jamás olvidará las ofensas. Los librianos ni siquiera perderán su tiempo, desaparecerán de la vida de quien los lastime sin dar aviso. Cuando osan interrumpir su paz, es mejor que, quienes lo hicieron, se cuiden. Para libra la venganza es un plato que lleva su tiempo y se come frío, pero no durará en hacerlo.