Tarot del colibrí: hay que asumir las consecuencias de las propias acciones

Carta 1) Siete de espadas: huir. Hurto. Mentiras. Traiciones.

Carta 2) Cinco de espadas: conflictos. Tensión. Traición. Una batalla ganada a un alto costo afectivo o moral.

Carta 3) As de bastos: inicios. Nuevos comienzos. Acción. Pasión.



Mensaje final

Las cartas hablan de una persona que no ha procedido bien y hacen hincapié que esto ha ocurrido con personas muy cercanas o de su entorno. Pueden haber existido problemas, conflictos, malos entendidos, mentiras e incluso traiciones. En su momento este alguien actuó con convencimiento y plena conciencia de lo que hacía. Las espadas señalas que fueron acciones pensadas y estratégicas que la persona realizó para su propio beneficio en algún sentido. El costo ha sido muy alto dice el tarot, porque en el afán de salirse con la suya esta persona no ha dudado en pasar por encima a personas valiosas de su entorno y hacer lo que fuera necesario para lograr su objetivo. Tal vez, pronto tomará conciencia de que su proceder ha dañado y alejado de ella a seres de su familia o amistad. Quizás logró lo que buscaba. Al parecer la movía una gran pasión por algo que pensaba significaría un comienzo nuevo en su vida No obstante, dicen las cartas que el precio a pagar ha sido muy alto y que tal vez lo que se consiguió no compensó la pérdida. El cinco de espadas también hace alusión a la soberbia y el egoísmo con que se actuó. En fin, si ahora hay un darse cuenta que aquello por lo que se actuó de esa manera no valía la pena, no queda más remedio que asumir las consecuencias de las propias acciones.