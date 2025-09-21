Tortilla de espinaca: una opción saludable y deliciosa

La tortilla de espinaca es perfecta para quienes buscan una comida sabrosa y nutritiva. Las espinacas aportan vitaminas y minerales esenciales, y al combinarse con huevos y otros ingredientes, crean un plato que puede disfrutarse en desayuno, almuerzo o cena.

Ingredientes (para 2-3 porciones)

2 tazas de espinacas frescas, lavadas y picadas.

4 huevos.

1/4 de taza de leche.

1/2 cucharadita de sal.

1/4 de cucharadita de pimienta negra molida.

1/4 de taza de queso rallado (opcional).

1 cucharada de aceite de oliva.

Tip: Puedes agregar champiñones, cebolla o tomates para darle un toque diferente.

Instrucciones

1. Preparar las espinacas

Lava bien las espinacas bajo agua fría y escúrrelas para eliminar el exceso de agua.

Pica las espinacas en trozos pequeños, dejando algunas hojas enteras si quieres más textura.

2. Batir los huevos

En un tazón grande, bate los huevos hasta que estén bien mezclados.

Añade la leche, la sal y la pimienta, y mezcla nuevamente hasta integrar todos los ingredientes.

3. Cocinar las espinacas

Calienta el aceite de oliva en una sartén antiadherente a fuego medio.

Agrega las espinacas picadas y saltea durante 2-3 minutos hasta que se ablanden.

4. Mezclar huevos y espinacas

Vierte la mezcla de huevos sobre las espinacas en la sartén.

Cocina a fuego medio-bajo durante 5-7 minutos, hasta que los bordes estén firmes.

5. Cocinar por ambos lados

Con ayuda de un plato grande o tapa de sartén, voltea la tortilla con cuidado.

Cocina otros 5-7 minutos hasta que esté completamente cocida.

6. Agregar queso (opcional)

Si deseas una tortilla más cremosa, esparce el queso rallado sobre la tortilla durante los últimos minutos de cocción y cubre con una tapa para que se derrita.

7. Servir y disfrutar

Retira la tortilla de la sartén, córtala en porciones y sirve caliente.

Consejo: Esta receta es muy versátil; prueba añadir tus vegetales favoritos para variar sabores y texturas.