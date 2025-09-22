Budín de limón: fresco, esponjoso y delicioso

El budín de limón es un clásico que combina la frescura de los cítricos con la suavidad de un bizcocho esponjoso. Su sabor agridulce lo convierte en el postre ideal para cualquier ocasión: desde reuniones familiares hasta meriendas especiales. Si buscás un toque fresco y dulce para sorprender a tus invitados, esta receta es perfecta.

Ingredientes

1 taza de harina de trigo

1 taza de azúcar

3 huevos

1/2 taza de manteca derretida

1/4 taza de jugo de limón fresco

Ralladura de 2 limones

1 cucharadita de levadura en polvo

1/2 cucharadita de sal

Instrucciones

Preparar el horno y el molde

Precalentá el horno a 180°C y engrasá un molde para budín.

Batir huevos y azúcar

En un tazón grande, batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla suave y espumosa.

Incorporar manteca y limón

Añadí la manteca derretida y mezclá bien. Luego, sumá el jugo y la ralladura de limón para darle ese toque fresco característico.

Mezclar los secos

Tamizá la harina, la levadura y la sal en otro tazón.

Unir ingredientes

Incorporá los ingredientes secos a la mezcla húmeda con movimientos suaves hasta obtener una masa homogénea.

Hornear

Verté la masa en el molde y alisá la superficie. Cociná durante aproximadamente 45 minutos, o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio.

Enfriar y desmoldar

Retirá el budín del horno y dejalo enfriar antes de desmoldar.

Opciones de cobertura

Glaseado de limón: Mezclá azúcar glas con jugo de limón para un acabado dulce y ácido que realza el sabor del budín.

Crema batida: Una cucharada de crema batida casera es el complemento perfecto para quienes disfrutan de un toque extra de suavidad.

Este budín de limón es un postre versátil y refrescante, ideal para cualquier momento del año. Su textura esponjosa y su sabor agridulce lo hacen irresistible, tanto en meriendas casuales como en celebraciones especiales.