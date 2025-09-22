Guiso casero con verduras y carne: sabor y calidez en cada cucharada

El guiso es uno de esos platos que reconfortan el alma, especialmente en los días fríos. Con su combinación de carnes, vegetales y especias, es ideal para disfrutar en familia y llenar la casa de aromas irresistibles.

Ingredientes (para 4 personas)

500 g de carne de res, cerdo o pollo en cubos

1 cebolla grande picada

1 pimiento rojo picado

2 dientes de ajo picados

3 zanahorias en rodajas

2 papas medianas en cubos

200 g de zapallo en cubos

1 taza de arvejas (opcional)

1 lata de tomates triturados o 400 g de tomates frescos picados

1 taza de caldo de carne o verduras

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de comino

Aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Paso a paso

1. Dorar la carne

Calienta un poco de aceite de oliva en una olla grande a fuego medio. Agrega los cubos de carne y dóralos por todos lados hasta que se sellen, conservando sus jugos. Retira la carne y resérvala.

2. Sofreír las verduras

En la misma olla, sofríe la cebolla, el pimiento y el ajo hasta que estén tiernos y la cebolla transparente, unos 5 minutos.

3. Agregar zanahorias y papas

Incorpora las zanahorias y papas y cocina unos minutos, mezclando bien para que absorban el sabor del sofrito.

4. Añadir zapallo y arvejas

Agrega el zapallo y las arvejas si las usas. Estas verduras aportan cremosidad y sabor extra.

5. Integrar carne y tomate

Vuelve a colocar la carne en la olla junto con los tomates triturados. Mezcla todo bien.

6. Condimentar

Añade la hoja de laurel, pimentón, comino, sal y pimienta al gusto. Estos condimentos darán el sabor clásico del guiso.

7. Incorporar el caldo

Vierte el caldo. Si es necesario, agrega un poco más de líquido para cubrir los ingredientes. Lleva a ebullición.

8. Cocinar a fuego lento

Reduce el fuego y cocina a fuego lento unos 45 minutos, hasta que la carne y las verduras estén tiernas. Remueve de vez en cuando.

9. Ajustar y servir

Prueba el guiso y ajusta la sazón si hace falta. Retira la hoja de laurel y sirve bien caliente.

Consejos para un guiso perfecto

Cortes de carne: Usa paleta o falda para un resultado tierno y jugoso.

Variedades de verduras: Añade choclo, calabacín, batata o legumbres como lentejas o garbanzos.

Caldo casero: Si puedes, usa caldo hecho en casa para un sabor más profundo. Si no, los caldos comerciales funcionan muy bien.

Acompañamiento: Sirve con pan casero o arroz blanco para absorber todo el sabor del guiso.