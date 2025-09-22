Tarot del colibrí: un ciclo doloroso se acaba y hay un nuevo comienzo

Carta 1) Cuatro de espadas: meditación. Introspección. Oración. Descanso. Aislamiento. Pausa

Carta 2) Diez de espadas: cansancio extremo. Agotamiento. Fin de un ciclo y nuevo comienzo. Carga. Peso

Carta 3) La muerte: final. Termino. Transformación. Cambios. Renacimiento. Resurrección. Perdón



Mensaje final

Alguien está experimentando una carga insoportable. Esa carga pueden ser distintas cosas: responsabilidades. Culpas. Penas. Emociones o sentimientos negativos. La persona que se sienta identificada con este mensaje sabrá de qué se trata. Lo cierto es que este alguien está al límite de sus fuerzas. No da más con ese peso que soporta. La imagen del diez de copas sugiere que sostiene entre sus brazos brasas que le queman y el cielo naranja hace pensar que todo arde a su alrededor. Es como si la persona estuviera viviendo su propio infierno, con el agravante de no poder escapar de ese lugar, porque bien podría abrir sus brazos y soltar los palos calientes, pero parece que por el contrario los sujeta con más fuerza todavía. Por alguna razón esta persona no puede, o no quiere soltar eso tan negativo que la quema por dentro. Pero dice el tarot que no más dolor, porque el diez de bastos representa un final y un nuevo comienzo, ambas cosas, reforzadas y ratificadas por la carta de la muerte. Esta mala situación llega a un final y hay un renacimiento, una resurrección, una enorme transformación en la vida de la persona. Todo cambiará para bien. Es probable que se inicie una etapa de mucha reflexión, introspección y de búsqueda de la divinidad para evolucionar como ser humano. Dicen las cartas que la persona orará a Dios y a la Virgen para restablecer la paz y la armonía en su vida, que con la carta de la muerte, se transformará radicalmente. Un ciclo doloroso se acaba y hay un nuevo comienzo donde este alguien se liberará de lo negativo que lo agobiaba para empezar de nuevo.

