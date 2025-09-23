Árbol de jade en primavera: cómo cuidarlo, podarlo y reproducirlo

La primavera es una de las mejores épocas del año para trabajar con nuestro árbol de jade. Con la llegada de esta estación, la planta entra en una fase activa de crecimiento, lo que facilita ciertas tareas que favorecen tanto su estética como su salud.

Los expertos en jardinería coinciden en que existen tres cuidados clave para aplicar durante esta temporada: reproducir, podar y ajustar el riego.

Reproducir el árbol de jade

Aunque la reproducción puede hacerse todo el año, la primavera y el verano son ideales porque coinciden con el crecimiento más vigoroso de la planta. Se recomienda hacerlo a partir de esquejes de tallo o de hoja.

Pasos básicos para reproducir jade en primavera:

Cortar un segmento sano de la planta.

Dejar secar el corte entre 24 y 48 horas.

Plantar el esqueje en una tierra ligera y con buen drenaje.

Podar el árbol de jade

La poda no siempre es obligatoria, pero en esta época resulta muy beneficiosa porque la planta cicatriza más rápido y estimula nuevos brotes.

Consejos para una poda efectiva:

Recortar brotes que hayan crecido demasiado.

Eliminar ramas muertas, enfermas o dañadas.

Mantener un tamaño proporcional al de la maceta para un mejor desarrollo.

Ajustar el riego en primavera

Con el cambio de estación, también se modifican las necesidades de agua del árbol de jade. Lo que en otoño e invierno se hacía cada 4 días, en primavera y verano pasa a espaciarse más.

Recomendación de riego: cada 10 a 14 días, siempre verificando que la tierra esté seca antes de volver a hidratar.

De esta manera, con simples cuidados de temporada, el árbol de jade se mantiene sano, fuerte y con un crecimiento equilibrado, ideal para seguir siendo protagonista en la decoración de interiores o terrazas.