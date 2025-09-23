Cómo cultivar prímulas en maceta: cuidados para un jardín lleno de color

La prímula, de la familia de las primuláceas, es una planta que florece entre el invierno y la primavera. Su abundante floración y su fácil cuidado la convierten en una opción ideal para darle vida a jardines, balcones, terrazas o incluso espacios interiores.

Características de la prímula

Conocida científicamente como Primula acaulis y popularmente como primavera, esta planta ha sido desarrollada mediante cruces en viveros especializados. Sus racimos de pequeñas flores se presentan en una amplia gama de colores —rojo, azul, blanco, amarillo, rosa o bicolor— y se elevan sobre hojas verdes, arrugadas y muy decorativas. Además, su rusticidad y resistencia al frío la hacen perfecta para diferentes condiciones de cultivo.

Cultivo en maceta

Los expertos de Hogarmanía recomiendan ubicar la prímula en temperaturas moderadas a frescas, ya que el calor excesivo puede causar marchitez. Si la colocás al aire libre, buscá un lugar con sol parcial y sombra durante las horas más calurosas para proteger las hojas y favorecer su desarrollo.

En cuanto al sustrato, lo ideal es mezclar tierra con grava, arena o bolas de arcilla, logrando un drenaje eficiente que evite encharcamientos. El riego debe ser regular, manteniendo la tierra húmeda pero sin exceso de agua. En los días más calurosos del verano, puede ser necesario regar incluso a diario.

Con estos cuidados, tus prímulas florecerán durante varios meses, convirtiendo cualquier espacio en un verdadero festival de colores primaverales.