Cómo hacer una deliciosa pastafrola

Si buscas una receta tradicional argentina, la pastafrola es un clásico que no puede faltar en tu repertorio. Este postre, también conocido como "pasta frolla" en Italia, se caracteriza por una masa suave y quebradiza, rellena de dulce de membrillo o batata, y decorada con el tradicional enrejado. Aquí te mostramos cómo hacer una pastafrola casera, paso a paso.

Ingredientes:

300 g de harina leudante

150 g de manteca

100 g de azúcar

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón

Ingredientes para el relleno:

500 g de dulce de membrillo o batata

2-3 cucharadas de agua o vino blanco (para ablandar el dulce)

Paso a paso: Cómo hacer Pastafrola

1. Preparar la masa

Tamiza la harina: Comienza tamizando la harina leudante en un bol grande. Esto ayuda a que la masa quede suave y sin grumos.

Mezcla la manteca y el azúcar: En otro recipiente, bate la manteca (a temperatura ambiente) con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa.

Incorpora los huevos y la esencia: Añade los huevos de a uno, la esencia de vainilla y la ralladura de limón a la mezcla de manteca y azúcar. Bate hasta que quede todo bien integrado.

Forma la masa: Incorpora la harina de a poco a la mezcla, hasta formar una masa homogénea. Si está muy pegajosa, añade un poco más de harina, pero sin excederte. Envuelve la masa en film y refrigérala por 30 minutos.

2. Preparar el relleno

Ablanda el dulce: Corta el dulce de membrillo o batata en cubos y colócalo en una cacerola pequeña con un poco de agua o vino blanco. Cocina a fuego lento mientras lo aplastas con un tenedor o pisapapas, hasta obtener una pasta suave y manejable. Deja enfriar.

3. Armar la Pastafrola

Estira la masa: Precalienta el horno a 180°C (350°F). Retira la masa de la heladera y estírala con un palo de amasar sobre una superficie enharinada. Reserva un tercio de la masa para el enrejado.

Forra el molde: Coloca la masa en un molde de tarta previamente enmantecado y enharinado. Ajusta los bordes y recorta el exceso.

Añade el relleno: Rellena la base con el dulce de membrillo o batata. Distribúyelo de manera uniforme con una espátula o cuchara.

4. Decorar y hornear

Haz el enrejado: Con la masa reservada, forma tiras finas y colócalas sobre el relleno en forma de enrejado.

Hornear: Lleva la pastafrola al horno precalentado y hornea durante 30-40 minutos, o hasta que la masa esté dorada y crujiente.

Dejar enfriar: Retira del horno y deja enfriar antes de desmoldar.

Consejos adicionales:

Variedades: Puedes reemplazar el dulce de membrillo por batata o una combinación de ambos. También se puede usar mermelada de frutas.

Acompañamiento: La pastafrola es perfecta para acompañar con un buen mate, café o té.