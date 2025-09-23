Horóscopo chino: estos son los signos que se enamoran fácilmente

La astrología oriental está determinada por ciclos de 12 años, cada uno de ellos regidos por un animal del zodíaco chino. A su vez, los signos del zodíaco están representados por animales, cuyas características determinan los rasgos de personalidad de los nacidos bajo cada uno de los signos del horóscopo chino.

Es por esto, que conocer los principales atributos de los signos del zodíaco pueden brindarnos información muy valiosa acerca de nuestra forma de ser y de ver el mundo.

Descubre, a continuación, cuáles son los 3 signos del horóscopo chino que se enamoran fácilmente, según indican las predicciones de la astrología oriental.

Conejo

Si naciste en 1963, 1975, 1987, 1999 o 2011, tu signo del zodíaco dentro del horóscopo chino es el Conejo, uno de los animales más sensibles y tiernos de la astrología oriental. Para el Conejo, las emociones y sentimientos siempre están a flor de piel, por lo que es muy fácil que se enamore. La parte negativa es que se le dificulta superar una relación amorosa.

Perro

El signo del zodíaco del horóscopo chino más fiel y más enamoradizo es el perro, aquellas personas que nacieron en 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018. Tienen un gran corazón y no les da miedo mostrarse vulnerables, por lo que se entregan por completo a una relación amorosa. Además, este animal, de acuerdo con la astrología oriental, es muy familiar, por lo que seguramente buscará matrimonio lo antes posible.

Cerdo

Este signo del zodíaco del horóscopo chino se distingue por ser apasionado y generoso, por lo que es muy fácil que se enamore. Las personas que tienen a este animal como regente nacieron en 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 o 2019 y según revela la astrología oriental, una de sus debilidades es la ingenuidad, por lo que a veces enamorarse fácilmente puede ser contraproducente para este animal.