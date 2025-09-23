Tarot del colibrí: llegó el momento de superar los miedos

Carta 1) Cinco de oros: pobreza. Carencia. Desamparo.

Carta 2) Tres de bastos: planificar. Pensar una estrategia para llevar adelante una acción.

Carta 3) Seis de oros: equidad. Dar y recibir. Limosna.



Mensaje final

La persona la ha estado pasando muy mal, especialmente en el plano de la economía. Se ha sentido, o aún se siente, sumida en la pobreza, en la carencia de recursos fundamentales para su vida y la de los suyos. Dicen las cartas que ha sentido en carne propia la falta de equidad en el reparto de bienes materiales, de los cuales tal vez sólo ha recibido migajas o limosnas. Pero ahora ha tomado la decisión de accionar hacia un futuro mejor y está planificando qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Por el momento es una meta que contempla a distancia, pero el movimiento ya empezó, ya se dio el primer paso hacia el objetivo con ilusión y esperanza. La persona hará todo lo que esté en sus manos para salir de donde está y mejorar su calidad de vida. El tarot dice que no está sola, hay personas con ella que la acompañarán y apoyarán para cumplir su sueño. En la imagen central de la tirada se ve a esta persona firme y decidida contemplando un horizonte donde brilla el arco iris, señal que la tormenta ya pasó. Es momento de arriesgar y de dejar el miedo atrás. Adelante! Todo saldrá bien!!