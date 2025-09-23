Tarta de cebolla y queso: la receta clásica fácil y deliciosa

A la hora del almuerzo o la cena, muchas personas buscan opciones prácticas, sabrosas y al mismo tiempo saludables. Una de las más elegidas es la tarta de cebolla y queso, una receta clásica que combina sencillez con un resultado delicioso. A continuación, te mostramos el paso a paso para prepararla en casa sin complicaciones.

Ingredientes

1 masa para tarta (puede ser comprada o casera)

4 cebollas medianas

5 huevos medianos (o 4 grandes)

200 cc de crema de leche o leche

50 g de queso duro rallado (o 100 g de queso semiduro rallado)

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

3 o 4 cucharadas de aceite

Mostaza (opcional, para pincelar la base)

Preparación paso a paso

Cocinar las cebollas. En una sartén, calentar el aceite y añadir las cebollas cortadas en juliana fina. Cocinar a fuego medio, removiendo, hasta que se ablanden y comiencen a dorarse. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Retirar del fuego y dejar entibiar.

Preparar la mezcla de huevos y queso. En un bowl, batir los huevos junto con el queso rallado y la crema (o leche). Sumar condimentos a gusto hasta obtener una preparación similar a un flan salado.

Armar la tarta. Forrar una tartera mediana con la masa. Si se desea, pincelar la base con un poco de mostaza para darle un sabor extra. Colocar las cebollas ya cocidas y, por encima, verter la mezcla de huevo, queso y crema.

Hornear. Precalentar el horno y cocinar la tarta a temperatura media durante unos 40 minutos, hasta que el relleno esté firme y la masa dorada.

El resultado es una tarta de cebolla y queso cremosa, dorada y con un sabor irresistible, ideal para compartir en familia o tener lista en la heladera para cualquier comida.