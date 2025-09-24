Así era en 1930 el servicio de transporte entre Córdoba y Carlos Paz

El 9 de febrero de 1930 marcó un hito en la historia del transporte cordobés: la empresa Transportes Argentinos S.A. puso en marcha el primer servicio moderno de ómnibus entre la ciudad de Córdoba y Villa Carlos Paz.

La novedad fue difundida a través de un aviso en La Voz del Interior, donde se detallaban los horarios y el recorrido que uniría la capital con la creciente villa turística del valle de Punilla. El trayecto comenzaba en la estación del Ferrocarril Central Argentino, seguía por avenida General Paz y Belgrano, y luego tomaba rumbo hacia Bajada San Roque, Arsenal, Yocsina y Carlos Paz.

El aviso destacaba que los coches circularían con intervalos de entre una y una hora y media, con el primer servicio a las 6.45 y el último a las 20.15 desde Córdoba, mientras que desde Carlos Paz el último partía a las 21.50. Los boletos y consultas se atendían en el Garage Automóvil Club, ubicado en Humberto 1° y Jujuy, y en hoteles de la villa serrana como el Yolanda y el Villa Carlos Paz.

La publicación no solo anunciaba un nuevo medio de transporte, sino que reflejaba el proceso de modernización que comenzaba a unir a Córdoba capital con un destino turístico que crecía a pasos firmes. La mención de la parada en Yocsina es hoy un detalle que muestra cómo los pequeños poblados de la época formaban parte de ese corredor que empezaba a consolidarse.