Buñuelos de espinaca saludables y rápidos: ¡listos en 5 minutos!
Estos buñuelos son una opción ligera y rápida de preparar, sin harina, con un buen balance entre proteínas y vegetales. Al hacerse en procesadora, ¡en solo 5 minutos puedes disfrutarlos!
Ingredientes (para 4 porciones aprox.)
- 1 atado de espinaca (aprox. 200 g, solo hojas)
- 1 huevo
- 200 g de queso rallado (duro, como parmesano o sardo)
- 2 cucharadas de fécula de maíz o de mandioca
- Aceite para freír, o spray para horno/freidora de aire
- Sal y pimienta a gusto
Preparación
Lavar y escurrir la espinaca. Retirar los tallos más gruesos y reservar solo las hojas.
Colocar las hojas de espinaca en la procesadora junto con el huevo, el queso rallado y la fécula. Procesar hasta obtener una mezcla uniforme y espesa.
Con ayuda de una cuchara, formar los buñuelos.
Cocinar los buñuelos:
Freírlos en aceite caliente hasta que estén dorados, o
Hornearlos o cocinarlos en la freidora de aire para una versión más ligera.
Servir calientes, acompañados de una ensalada, yogurt, salsa o alguna otra fuente proteica de preferencia.
Información nutricional aproximada
- Espinaca (200 g): 60 kcal
- Huevo: 70-80 kcal
- Queso (200 g): 900 kcal
- Fécula: 100 kcal
- Total estimado: 1.000–1.200 kcal para toda la preparación.
Nota: Freír los buñuelos aumenta la cantidad de calorías debido al aceite absorbido. También, el acompañamiento puede modificar la carga calórica final.