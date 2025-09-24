cocina

Buñuelos de espinaca saludables y rápidos: ¡listos en 5 minutos!

miércoles, 24 de septiembre de 2025 · 11:45

Estos buñuelos son una opción ligera y rápida de preparar, sin harina, con un buen balance entre proteínas y vegetales. Al hacerse en procesadora, ¡en solo 5 minutos puedes disfrutarlos!

Ingredientes (para 4 porciones aprox.)

  • 1 atado de espinaca (aprox. 200 g, solo hojas)
  • 1 huevo
  • 200 g de queso rallado (duro, como parmesano o sardo)
  • 2 cucharadas de fécula de maíz o de mandioca
  • Aceite para freír, o spray para horno/freidora de aire
  • Sal y pimienta a gusto

Preparación

Lavar y escurrir la espinaca. Retirar los tallos más gruesos y reservar solo las hojas.

Colocar las hojas de espinaca en la procesadora junto con el huevo, el queso rallado y la fécula. Procesar hasta obtener una mezcla uniforme y espesa.

Con ayuda de una cuchara, formar los buñuelos.

Cocinar los buñuelos:

Freírlos en aceite caliente hasta que estén dorados, o

Hornearlos o cocinarlos en la freidora de aire para una versión más ligera.

Servir calientes, acompañados de una ensalada, yogurt, salsa o alguna otra fuente proteica de preferencia.

Información nutricional aproximada

  • Espinaca (200 g): 60 kcal
  • Huevo: 70-80 kcal
  • Queso (200 g): 900 kcal
  • Fécula: 100 kcal
  • Total estimado: 1.000–1.200 kcal para toda la preparación.

Nota: Freír los buñuelos aumenta la cantidad de calorías debido al aceite absorbido. También, el acompañamiento puede modificar la carga calórica final.

