Cómo hacer arepas de maíz: receta fácil y versátil

Las arepas de maíz son un platillo emblemático de la gastronomía de varios países de América Latina, especialmente Venezuela y Colombia. Su preparación es sencilla y su sabor, delicioso. Además, son muy versátiles: puedes disfrutarlas solas, como acompañamiento o rellenas con tus ingredientes favoritos.

Ingredientes (4 personas)

2 tazas de harina de maíz precocida

2 ½ tazas de agua tibia

1 cucharadita de sal

1 cucharada de aceite (opcional)

Aceite para cocinar (si decides freírlas o dorarlas en sartén)

Instrucciones

1. Preparar la masa

En un bol grande, mezcla la harina de maíz precocida con la sal.

Añade poco a poco el agua tibia, removiendo con las manos o una cuchara de madera.

Amasa hasta obtener una mezcla suave y homogénea, sin grumos. Si la masa queda seca, agrega un poco más de agua.

Para una textura más suave, incorpora 1 cucharada de aceite.

2. Formar las arepas

Toma porciones de la masa del tamaño de una pelota de golf y forma bolas.

Aplana cada bola hasta obtener discos de 1-2 cm de grosor. Repite hasta formar todas las arepas.

3. Cocinar las arepas

Existen varias formas de cocinarlas:

A la plancha o sartén:

Calienta una sartén o plancha a fuego medio con un poco de aceite.

Cocina las arepas 5-7 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y crujientes.

En el horno:

Precalienta el horno a 200°C.

Coloca las arepas en una bandeja y hornea durante 15 minutos, hasta que estén doradas.

Fritas:

Calienta abundante aceite en una sartén profunda.

Fríe las arepas 4 minutos por lado, hasta que estén doradas y crujientes.

4. Rellenar y servir

Cuando estén cocidas, abre las arepas por la mitad y rellénalas con tus ingredientes favoritos: queso, jamón, aguacate, carne o vegetales.

Consejos para unas arepas perfectas

Para que queden más esponjosas, deja reposar la masa 10 minutos antes de formar los discos.

Para una versión integral, sustituye parte de la harina de maíz blanca por harina de maíz integral.