Cómo mantener tu trébol morado vibrante y lleno de vida

El trébol morado, conocido científicamente como Oxalis triangularis, es una planta ornamental apreciada por su belleza y el toque de color que aporta a cualquier jardín o espacio interior.

También es conocida como planta mariposa como trébol morado, se le denomina así por su característica más llamativa: la forma y color de sus hojas, que son de diferentes tonalidades de morado y nos recuerdan a una mariposa.

Sus hojas 'se cierran' en la noche o en la temporada de frío y 'se abren' para recibir la luz y el calor del día, con un movimiento que se asemeja al aleteo de las mariposas, otra de las razones por las que se le llama como ese insecto.

Además de su atractivo estético, se dice que esta planta trae suerte y alegría al hogar. Sin embargo, para mantenerla en óptimas condiciones y disfrutar de su vibrante follaje, es esencial seguir algunos cuidados específicos.

Ubicación y Luz

Para asegurar que el trébol morado se mantenga saludable, es crucial ubicarlo en un lugar donde reciba luz indirecta brillante. Aunque esta planta puede tolerar algunas horas de luz solar directa, la exposición prolongada al sol intenso puede quemar sus delicadas hojas. Si notas que la planta comienza a estirarse y a perder su forma característica, es una señal clara de que necesita más luz. Moverla a un lugar con mejor iluminación ayudará a que recupere su forma compacta y su color vibrante.

Temperatura y Corrientes de Aire

El trébol morado es sensible a los cambios bruscos de temperatura y a las corrientes de aire. Se desarrolla mejor en un ambiente donde la temperatura se mantenga entre 15°C y 25°C. Evita colocar la planta cerca de ventanas abiertas o puertas donde pueda estar expuesta a corrientes de aire frío o caliente, ya que esto puede estresar a la planta y afectar su crecimiento.

Riego y Sustrato

El riego es un aspecto fundamental en el cuidado del trébol morado. Esta planta prefiere un sustrato ligeramente húmedo pero bien drenado. Es importante no excederse en el riego, ya que el exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces. Una buena práctica es regar la planta por la mañana o al anochecer, cuando la temperatura es más fresca, para evitar que el sol caliente el agua y dañe las hojas. Además, es recomendable permitir que la capa superior del sustrato se seque ligeramente entre riegos.

Fertilización y Nutrientes

Durante la temporada de crecimiento, generalmente en primavera y verano, es beneficioso aplicar un fertilizante equilibrado una vez al mes. Esto proporcionará a la planta los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y un follaje exuberante. Opta por un fertilizante líquido para plantas de interior y sigue las instrucciones del fabricante para evitar una sobrefertilización, que podría dañar la planta.

Reproducción

La propagación de esta planta no es tan sencilla como en otros casos, ya que solo se puede dar por semillas o división.

Aún así, son muy fáciles de encontrar en mercados de plantas e invernaderos, por lo que conseguir una no representa ningún problema.

Prevención y Control de Plagas

Aunque el trébol morado no es particularmente propenso a plagas, es importante estar atento a la posible presencia de ácaros, pulgones u otras plagas comunes. Estos insectos pueden debilitar la planta y afectar su salud. Si detectas alguna plaga, actúa rápidamente utilizando un insecticida adecuado, preferentemente uno específico para plantas de interior, y sigue las indicaciones del fabricante para su aplicación.

Recomendaciones

En cuanto llegue el invierno, es importante protegerla (no resiste temperaturas muy frías) y el riego debe ser menos frecuente, lo suficiente para mantener su tierra apenas húmeda.

Se aconseja tener a la planta mariposa únicamente en interiores o en una maceta. Plantarla en un jardín exterior podría ser desastroso, pues se “comería” los vegetales o arbustos a su alrededor.

Conclusión

Con los cuidados adecuados, el trébol morado puede prosperar y convertirse en una planta duradera y encantadora en tu hogar o jardín. Al proporcionarle el ambiente y los cuidados correctos, disfrutarás de su belleza y, tal vez, de la buena suerte que se dice que trae consigo.