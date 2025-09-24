Receta de pan lactal: fresco, esponjoso y listo en casa

El pan lactal, también conocido como pan de leche o pan de molde, es un clásico de la panadería que acompaña nuestras comidas diarias. Su textura suave y su sabor delicado lo hacen ideal para sándwiches, tostadas o simplemente para untar con tu mermelada favorita. Prepararlo en casa te permitirá disfrutar de un pan fresco, recién horneado y lleno de sabor.

Ingredientes

500 g de harina de trigo

10 g de sal

50 g de azúcar

10 g de levadura seca

250 ml de leche tibia

50 g de mantequilla derretida

1 huevo

Instrucciones

1. Activar la levadura

En un tazón pequeño, mezcla la levadura seca con un poco de leche tibia y una cucharadita de azúcar. Deja reposar durante 10-15 minutos hasta que la mezcla se vuelva espumosa.

2. Mezclar los ingredientes secos

En un tazón grande, tamiza la harina y combina con la sal y el azúcar.

3. Preparar los ingredientes húmedos

En otro recipiente, mezcla la leche tibia restante, la mantequilla derretida y el huevo batido.

4. Formar la masa

Incorpora la levadura activada a los ingredientes secos y luego añade los ingredientes húmedos. Mezcla hasta obtener una masa homogénea.

5. Amasar y dejar levar

Amasa la masa sobre una superficie ligeramente enharinada durante unos 10 minutos, hasta que esté suave y elástica. Coloca la masa en un tazón engrasado, cúbrela con un paño húmedo y deja reposar en un lugar cálido durante aproximadamente 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.

6. Dar forma al pan

Una vez que la masa haya levado, divídela en dos partes iguales y dale forma de pan lactal. Coloca cada porción en un molde para pan previamente engrasado y enharinado.

7. Segundo levado

Cubre los moldes con un paño húmedo y deja reposar los panes durante unos 30 minutos.

8. Hornear

Precalienta el horno a 180 °C. Hornea los panes durante 30-35 minutos, hasta que estén dorados y al golpear la base suenen huecos.

9. Enfriar

Retira los panes del horno y deja enfriar unos minutos en los moldes antes de transferirlos a una rejilla para que se enfríen por completo.

Con esta receta, tendrás un pan lactal casero delicioso, ideal para acompañar cualquier comida o preparar sándwiches. Hacerlo en casa no solo es gratificante, sino que también asegura un pan fresco y lleno de sabor.