Receta de pan lactal: fresco, esponjoso y listo en casa

El pan lactal, también conocido como pan de leche o pan de molde, es un clásico de la panadería que acompaña nuestras comidas diarias. Su textura suave y su sabor delicado lo hacen ideal para sándwiches, tostadas o simplemente para untar con tu mermelada favorita. Prepararlo en casa te permitirá disfrutar de un pan fresco, recién horneado y lleno de sabor.
Ingredientes
- 500 g de harina de trigo
- 10 g de sal
- 50 g de azúcar
- 10 g de levadura seca
- 250 ml de leche tibia
- 50 g de mantequilla derretida
- 1 huevo
Instrucciones
1. Activar la levadura
En un tazón pequeño, mezcla la levadura seca con un poco de leche tibia y una cucharadita de azúcar. Deja reposar durante 10-15 minutos hasta que la mezcla se vuelva espumosa.
2. Mezclar los ingredientes secos
En un tazón grande, tamiza la harina y combina con la sal y el azúcar.
3. Preparar los ingredientes húmedos
En otro recipiente, mezcla la leche tibia restante, la mantequilla derretida y el huevo batido.
4. Formar la masa
Incorpora la levadura activada a los ingredientes secos y luego añade los ingredientes húmedos. Mezcla hasta obtener una masa homogénea.
5. Amasar y dejar levar
Amasa la masa sobre una superficie ligeramente enharinada durante unos 10 minutos, hasta que esté suave y elástica. Coloca la masa en un tazón engrasado, cúbrela con un paño húmedo y deja reposar en un lugar cálido durante aproximadamente 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.
6. Dar forma al pan
Una vez que la masa haya levado, divídela en dos partes iguales y dale forma de pan lactal. Coloca cada porción en un molde para pan previamente engrasado y enharinado.
7. Segundo levado
Cubre los moldes con un paño húmedo y deja reposar los panes durante unos 30 minutos.
8. Hornear
Precalienta el horno a 180 °C. Hornea los panes durante 30-35 minutos, hasta que estén dorados y al golpear la base suenen huecos.
9. Enfriar
Retira los panes del horno y deja enfriar unos minutos en los moldes antes de transferirlos a una rejilla para que se enfríen por completo.
Con esta receta, tendrás un pan lactal casero delicioso, ideal para acompañar cualquier comida o preparar sándwiches. Hacerlo en casa no solo es gratificante, sino que también asegura un pan fresco y lleno de sabor.