Tarot del colibrí: renace un amor del pasado

Carta 1) El amor y el deseo: deseo. Pasión. Enamoramiento. Ilusión. Felicidad. Optimismo. Seducción. Atracción



Carta 2) Impedimentos: restricciones. Obstáculos. Trabas. Demoras. Los obstáculos como medio para aprender, fortalecerse y crecer.



Carta 3) El azar: intuición. Sabiduría. Destino. Karma. Deseos profundos cumplidos espontáneamente. Transformaciones fortuitas que traen gratificaciones y recompensas.

Mensaje final

El tarot habla hoy de un amor, tal vez del pasado, donde existió una mutua atracción y enamoramiento. Las cartas dicen que probablemente ese amor tuvo que afrontar múltiples obstáculos y restricciones que tal vez ocasionaron la separación o ruptura de la pareja. Pero según el tarot es un amor por destino, por eso en algún momento esas personas volverán a estar juntas. El azar los volverá a poner de frente y sus deseos más profundos se cumplirán casi fortuitamente, aunque se dice que lo que se piensa como casualidad, en realidad es causalidad. Qué lindo mensaje! Cada vez que dos que se aman se juntan, el mundo se vuelve un poquito mejor.

