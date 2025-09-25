cocina
Cómo hacer timbal de arrozDescubrí cómo transformar ingredientes simples en un plato vistoso y lleno de sabor con esta receta de timbal de arroz.
Si estás buscando una receta deliciosa, económica y que luzca como de restaurante, el timbal de arroz es la opción perfecta. Esta preparación permite jugar con ingredientes, colores y sabores, siendo ideal tanto para el día a día como para ocasiones especiales. A continuación, te enseñamos cómo hacer timbal de arroz paso a paso.
Ingredientes
2 personas
1 taza de arroz blanco
1 zanahoria mediana
½ morrón rojo
½ taza de arvejas cocidas
1 lata de atún o pollo cocido desmenuzado (opcional)
2 cucharadas de mayonesa o queso crema
Sal y pimienta a gusto
Aceite de oliva
Perejil fresco picado (para decorar)
Paso a paso
1. Cocinar el arroz
Cociná el arroz en agua con sal hasta que esté tierno. Colalo, enjuagalo con agua fría para cortar la cocción y reservá.
2. Preparar los vegetales
Pelá y rallá la zanahoria. Cortá el morrón en cubitos pequeños. Si usás arvejas enlatadas, escurrilas bien.
3. Armar la mezcla
En un bol grande, mezclá el arroz cocido con los vegetales. Agregá el atún o el pollo si decidís incluirlo. Incorporá la mayonesa o queso crema y un chorrito de aceite de oliva. Salpimentá a gusto.
4. Dar forma al timbal
Colocá la mezcla en un aro de cocina o molde individual y presioná suavemente para compactar. Desmoldá con cuidado.
Tip: Si no tenés molde, podés usar una taza pequeña o un bol y desmoldar invirtiéndolo como si fuera un flan.
5. Decorar y servir
Espolvoreá con perejil fresco picado y un chorrito de aceite de oliva. Podés acompañarlo con hojas verdes, rodajas de tomate o una salsa ligera.
Variantes
Vegetariano: Usá solo vegetales y queso crema.
Con mariscos: Agregá camarones o calamares salteados.
Estilo mediterráneo: Incorporá aceitunas, tomates secos y queso feta.
Consejos finales
El timbal se puede servir frío o a temperatura ambiente.
Es ideal para preparar con anticipación y guardar en la heladera.
Se puede usar arroz integral o mezcla de granos para una versión más saludable.