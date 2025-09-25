Los signos zodiacales que se destacan por su intensidad en el amor

De acuerdo a lo que revela el horóscopo, existen diversas características para entender la personalidad de cada persona según su signo del zodiaco, su ascendente, y signo lunar. Es por esto, que conocer en profundidad las características de los astros que nos rigen, es muy útil en el momento de elegir y tomar decisiones.

En el amor, según indican las predicciones de la astrología, hay 3 signos del zodíaco que se destacan del resto por ser los más intensos, pegajosos y absorbentes de todos. Descubre, a continuación, cuáles son los 3 signos del horóscopo occidental más intensos en el amor.

Cáncer

Según explica la astrología, uno de los signos del zodíaco más pegajosos es Cáncer, signo de agua, que de acuerdo a los estudios que se han realizado en torno a esta constelación, simboliza el hogar y la madre. Este signo necesita un refugio para sentirse a salvo de las amenazas, y en la vida real, este se da en la pareja. Para el horóscopo, ellos desean ser protegidos por lo que lo hacen en la primera persona con la que se cruzan. Además, quienes nacieron bajo el signo de Cáncer también tienen una gran necesidad de afecto y de demostrar este sentimiento, en cualquier lugar y en cualquier momento. Necesitan abrazar y ser abrazados ya que adoran el contacto físico.

Piscis

Este signo del zodíaco del horóscopo occidental, que también es de agua, mantiene una profunda conexión con sus emociones, por lo que siempre serán lo más importante en su vida y estarán a flor de piel. De acuerdo con la astrología, quienes han nacido bajo el signo de Piscis no tienen dudas de demostrar sus emociones cada vez que pueden y lo sienten correcto. Otra de las características más comunes de los Piscis, es que su mundo de fantasías es sumamente grande. Son muy enamoradizos, así que es probable que, si se topan con alguien, ya se están imaginando los mejores escenarios.

Para este signo del zodíaco, que no es de agua sino de tierra, el contacto físico es trascendental. Los Tauro no pueden concebir un vínculo afectivo sin contacto físico, por lo que constantemente lo están buscando. Y, de acuerdo con lo que indica la astrología, aunque esta necesidad de contacto físico sea importante para este signo, quienes nacieron bajo este signo del horóscopo no lo expresarán de manera textual. Felizmente, se les es muy difícil disimularlo y terminan por darle rienda suelta a sus necesidades y llegan a expresarlo.