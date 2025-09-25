Oráculo del ángel: Cahetel ayuda a sanar plantas y animales

"Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles; los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él." Colosenses 1.16.

El texto anterior hace referencia a los seres que llamamos genéricamente "Ángeles", aunque como se deduce del texto bíblico son seres diferenciados que se rigen por una jerarquía y forman parte del coro angelical que adora a Dios.

Ángel Cahetel

Significa: "Dios adorable"

Días de regencia: entre el 25 y el 30 de abril

Este ángel conecta al hombre con la naturaleza. Se le puede invocar para sanar plantas o animales enfermos. Indica comunicación, sociabilidad, percepción, buenos frutos, elevación de la conciencia. Mensaje: " Contáctate con la naturaleza".

