¿Por qué los perros se emocionan cuando el dueño vuelve a casa?

Desde el momento en que te acercas a casa, tu perro te espera ansioso en la puerta. Apenas cruzas el umbral, se abalanza sobre ti, busca lamerte y se revuelca en el piso con una energía contagiosa. Este comportamiento tan efusivo no tiene una única causa; en realidad, responde a varios factores que despiertan en tu perro una intensa emoción y afecto por su tutor.

¿Es solo por la comida o hay un lazo más profundo?

Aunque algunas personas piensan que el cariño de los perros hacia sus dueños se basa en la provisión de alimento, estudios recientes demuestran que estos animales pueden experimentar un afecto genuino.

Gregory Berns, neurólogo de Atlanta, utilizó estudios de resonancia magnética en perros para descubrir que no solo reconocen a los humanos como otra especie, sino que también activan áreas cerebrales específicas cuando detectan a personas que consideran parte de su "familia".

Al identificar a alguien conocido, el cerebro del perro responde con una reacción de felicidad, similar a cuando reciben una recompensa.

Recuerdo y emoción al verte de nuevo

Los perros también son capaces de recordar y extrañar a sus dueños. Por eso, si tu perro pasa tiempo solo, tu regreso simboliza un alivio de esa espera, el momento de compartir juntos y disfrutar de actividades como pasear y jugar.

Sin embargo, en algunos casos, esta emoción puede volverse excesiva, especialmente en perros que experimentan ansiedad por separación.

Este trastorno, que se manifiesta durante la ausencia del tutor, incluye síntomas como llanto, destrucción de objetos, y ladridos persistentes. En estos casos, el reencuentro se vive con una intensidad que puede afectar el bienestar del perro.

¿Por qué se emocionan tanto al recibirte?

Aunque la efusividad es común y natural en la mayoría de los perros, hay algunas señales que pueden preocupar. En cachorros es habitual que orinen al verte, ya que aún no controlan completamente su vejiga; sin embargo, en adultos puede indicar un alto nivel de ansiedad o falta de estímulos diarios.

Los perros que pasan mucho tiempo solos suelen experimentar emociones tan intensas que pueden orinarse de emoción al verte.

El papel de la cola y el lenguaje corporal

A pesar de que los perros no hablan, su lenguaje corporal es una poderosa herramienta de comunicación. La cola es uno de sus principales "idiomas". Un perro que mueve su cola de forma enérgica y se muestra efusivo está expresando alegría y afecto.

Comprensión y cuidado: el papel del tutor

La bienvenida tan efusiva de un perro tiene sus raíces en el amor genuino, el recuerdo y la emoción del reencuentro. Sin embargo, si notas que tu perro presenta comportamientos excesivos o signos de ansiedad por separación, es importante brindarle apoyo y trabajar en su bienestar emocional. Con paciencia y comprensión, puedes fortalecer ese lazo especial y garantizarle una vida equilibrada y feliz.