Salpicón de ave: receta fresca, fácil y deliciosa para cualquier ocasión

El salpicón de ave es una de esas recetas clásicas que nunca pasan de moda. Ligero, nutritivo y lleno de sabor, es perfecto para los días calurosos de verano, para una comida liviana entre semana o incluso como entrada en reuniones familiares. Su versatilidad permite servirlo como plato principal acompañado de pan tostado o como guarnición fresca en un menú más completo.

A continuación, te compartimos una receta tradicional con un toque gourmet que podés adaptar a tu gusto.

Ingredientes (para 4 porciones)

2 pechugas de pollo cocidas y deshilachadas

1 lechuga romana cortada en tiras finas

2 tomates maduros cortados en cubos

1 cebolla morada pequeña, finamente picada

1 palta (aguacate) cortada en cubos

1/2 taza de aceitunas verdes rebanadas

1/4 taza de aceite de oliva virgen extra

2 cucharadas de vinagre de vino blanco

Jugo de 1 limón

Sal y pimienta negra recién molida, al gusto

Tip: si querés un sabor más intenso, podés usar vinagre de manzana o agregar unas gotas de mostaza a la vinagreta.

Paso a paso: cómo preparar un salpicón de ave perfecto

1. Cociná y desmenuzá el pollo

Colocá las pechugas en una olla con agua y sal. Cociná hasta que estén bien cocidas (aproximadamente 20 minutos), dejá enfriar y deshilachá la carne con las manos o con la ayuda de dos tenedores.

2. Prepará las verduras

En un bol grande, mezclá la lechuga, los tomates, la cebolla morada y las aceitunas. Podés agregar también pepino en rodajas o granos de maíz para sumar textura y color.

3. Incorporá el pollo

Añadí el pollo deshilachado a la mezcla de verduras y mezclá suavemente para que todos los ingredientes se distribuyan de manera uniforme.

4. Elaborá la vinagreta

En un recipiente pequeño, combiná el aceite de oliva, el vinagre, el jugo de limón, sal y pimienta. Batí con un tenedor o batidor de mano hasta lograr una emulsión homogénea.

5. Aliñá el salpicón

Verté la vinagreta sobre la mezcla de pollo y verduras. Revolvé con movimientos suaves para que los sabores se integren sin dañar los ingredientes.

6. Agregá la palta

Incorporá los cubos de palta justo antes de servir para evitar que se oxiden o se deshagan. Dales un último toque de mezcla con cuidado.

Consejos útiles y variantes

Más ingredientes: sumá choclo, pimiento rojo, zanahoria rallada o manzana verde para darle un giro diferente.

Versión más liviana: usá pechuga de pavo o pollo sin piel y reducí la cantidad de aceite en la vinagreta.

Mejor servido frío: prepará el salpicón con anticipación y dejalo reposar en la heladera unos 30 minutos antes de servir para potenciar su frescura.

Cómo servir el salpicón de ave

Podés disfrutarlo solo como plato principal, acompañado con tostadas o pan de campo, o bien presentarlo dentro de hojas de lechuga como bocados frescos. También es ideal como guarnición ligera junto a carnes a la parrilla o pescado al horno.

Este salpicón es una opción versátil y saludable que combina proteínas, fibras y grasas buenas, convirtiéndose en una excelente alternativa para cualquier comida del día.