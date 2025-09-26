Cañoncitos de dulce de leche con masa de tarta: receta fácil y deliciosa

Los cañoncitos de dulce de leche son un clásico de la panadería argentina, y ahora es posible prepararlos en casa con pocos ingredientes y sin necesidad de ser un pastelero profesional. Crujientes por fuera y suaves por dentro, son perfectos para un desayuno contundente o una tarde de mate compartido.

Ingredientes (para varias porciones):

2 tapas de masa de tarta hojaldrada

400 g de dulce de leche repostero

1 huevo batido (para pincelar)

Azúcar impalpable para espolvorear

Preparación:

Precalentar el horno a 180 °C.

Cortar las tapas de masa en tiras de aproximadamente 2 cm de ancho.

Enrollar cada tira alrededor de un tubo metálico para cañoncitos (o improvisar con conos de papel aluminio), superponiendo un poco la masa para que no se abran al hornearse.

Colocar los cañoncitos sobre una placa enmantecada o cubierta con papel manteca.

Pincelar con huevo batido para darles brillo y hornear entre 15 y 20 minutos, hasta que estén dorados y crocantes.

Retirar del horno, dejar enfriar y desmoldar con cuidado.

Rellenar con dulce de leche repostero usando una manga pastelera.

Espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.

Con esta receta, lograrás que tus cañoncitos queden igual de deliciosos que los de la panadería, listos para disfrutar en cualquier momento del día.