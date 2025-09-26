El secreto de las empanadas cordobesas: masa suave y relleno irresistible

En Argentina, pocas preparaciones despiertan tanto entusiasmo como las empanadas. En Córdoba, estas delicias se destacan por su combinación única de sabores, que mezcla la suavidad de la masa con un relleno sabroso y, en muchos casos, un toque dulce que las hace irresistibles. Ya sea en reuniones familiares, celebraciones o encuentros con amigos, las empanadas cordobesas son siempre protagonistas. Hoy te mostramos cómo prepararlas en casa, paso a paso, para disfrutar de un clásico que conquista paladares.

Ingredientes

Para la masa:

500 g de harina de trigo

100 g de grasa o manteca

1 taza de agua tibia

1 cucharadita de sal

1 huevo (opcional, para pincelar)

Para el relleno:

400 g de carne picada

2 cebollas grandes

1 pimiento rojo

200 g de pasas de uva

100 g de azúcar

3 huevos duros

Especias al gusto: comino, pimentón, sal y pimienta

Aceite para saltear

Preparación

Preparar la masa: En un bol grande, mezclar la harina con la sal. Calentar la grasa o manteca y añadirla a la harina. Integrar poco a poco el agua tibia hasta formar una masa homogénea y suave. Cubrir con un paño y dejar reposar 30 minutos.

Hacer el relleno: En una sartén grande, calentar un poco de aceite y saltear las cebollas y el pimiento rojo picados hasta que estén tiernos. Agregar la carne picada y cocinar a fuego medio hasta dorar. Incorporar las especias, las pasas y mezclar bien. Finalmente, añadir los huevos duros picados y dejar enfriar.

Armar las empanadas: Dividir la masa en porciones y estirarlas en círculos de 10 cm de diámetro. Colocar una cucharada del relleno en el centro y cerrar formando una media luna. Presionar los bordes con los dedos o hacer un repulgue tradicional.

Hornear: Precalentar el horno a 200 °C. Colocar las empanadas en una bandeja para hornear y, si se desea, pincelar con huevo batido para un acabado dorado. Cocinar 20-25 minutos o hasta que estén doradas.