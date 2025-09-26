Horóscopo chino del jueves 25 de septiembre de 2025: predicciones signo por signo

Rata

Tu ingenio se potencia con la chispa del día. En el amor, una propuesta inesperada traerá frescura al vínculo.

Noticias Relacionadas Los signos del horóscopo chino que son el alma de las fiestas

Buey

La estabilidad de tu signo se mezcla con flexibilidad. En lo sentimental, aceptar un cambio dará buenos resultados.

Tigre

El dinamismo del jueves activa tu audacia. En el amor, una iniciativa espontánea fortalecerá la conexión.

Conejo

La creatividad del día suaviza tus emociones. En lo sentimental, un gesto tierno reforzará la unión.

Dragón

Tu magnetismo se combina con humor y picardía. En el amor, tu energía atraerá momentos de complicidad.

Serpiente

La intuición se fusiona con agudeza mental. En lo sentimental, una conversación profunda abrirá nuevas perspectivas.

Caballo

El movimiento del día se alinea con tu entusiasmo. En el amor, una salida distinta dará aire fresco a la relación.

Cabra

Tu ternura se complementa con ingenio. En lo sentimental, un detalle creativo despertará alegría.

Mono

Con la energía de tu signo, brillas con espontaneidad y ocurrencias. En el amor, sorprenderás con tu originalidad.

Gallo

Tu disciplina se flexibiliza con la chispa del día. En lo sentimental, aceptar lo inesperado fortalecerá la unión.

Perro

Tu lealtad se une al humor y la liviandad. En el amor, compartir risas será la clave de la complicidad.

Cerdo

Tu generosidad se mezcla con alegría. En lo sentimental, un plan divertido reforzará la conexión.