Horóscopo del jueves 25 de septiembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

astrologia
Horóscopo del jueves 25 de septiembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signoSerá un día para tomar decisiones con claridad, cortar con lo que ya no suma y abrir espacio a nuevas oportunidades.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: una charla sincera traerá calma a tu corazón.
Trabajo: tu iniciativa genera avances importantes.
Salud: buscá momentos para relajarte y recargar energía.
Números de la suerte: 7, 18, 29
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: la ternura será clave para fortalecer vínculos.
Trabajo: reconocimiento por tu constancia.
Salud: cuidá tu descanso nocturno.
Números de la suerte: 5, 16, 21
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: tu magnetismo atraerá nuevas miradas.
Trabajo: día favorable para cerrar acuerdos.
Salud: prestá atención a tu alimentación.
Números de la suerte: 3, 12, 24
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: el afecto de alguien cercano te dará seguridad.
Trabajo: resolvés un inconveniente con rapidez.
Salud: tu sensibilidad necesita equilibrio emocional.
Números de la suerte: 9, 15, 27
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: la pasión marcará tu jornada.
Trabajo: nuevas oportunidades se presentan con fuerza.
Salud: buena jornada para la actividad física.
Números de la suerte: 1, 13, 20
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: conversaciones profundas darán mayor unión.
Trabajo: tu capacidad de análisis será valorada.
Salud: procurá hidratarte y descansar.
Números de la suerte: 4, 11, 28
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: tu encanto atraerá simpatías y acercamientos.
Trabajo: recibís apoyo en un proyecto personal.
Salud: momento ideal para practicar relajación.
Números de la suerte: 6, 17, 25
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: dejar fluir los sentimientos traerá calma.
Trabajo: un secreto profesional sale a la luz y te favorece.
Salud: buscá actividades que renueven tu energía.
Números de la suerte: 8, 14, 22
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: un gesto espontáneo fortalece la pareja.
Trabajo: nuevas ideas expanden tus horizontes.
Salud: canalizá tu energía en actividades creativas.
Números de la suerte: 2, 10, 26
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: estabilidad emocional que fortalece tu vínculo.
Trabajo: tu esfuerzo abre caminos de reconocimiento.
Salud: controlá el estrés con pausas activas.
Números de la suerte: 5, 18, 23
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: tu frescura trae alegría al entorno.
Trabajo: un trabajo en grupo avanza positivamente.
Salud: buscá actividades que te den libertad.
Números de la suerte: 7, 12, 19
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: tu sensibilidad enamora a quien está cerca.
Trabajo: tu creatividad genera soluciones inesperadas.
Salud: buena jornada para el contacto con el agua.
Números de la suerte: 9, 15, 30