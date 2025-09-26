Horóscopo del jueves 25 de septiembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: una charla sincera traerá calma a tu corazón.

Trabajo: tu iniciativa genera avances importantes.

Salud: buscá momentos para relajarte y recargar energía.

Números de la suerte: 7, 18, 29

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: la ternura será clave para fortalecer vínculos.

Trabajo: reconocimiento por tu constancia.

Salud: cuidá tu descanso nocturno.

Números de la suerte: 5, 16, 21

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: tu magnetismo atraerá nuevas miradas.

Trabajo: día favorable para cerrar acuerdos.

Salud: prestá atención a tu alimentación.

Números de la suerte: 3, 12, 24

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: el afecto de alguien cercano te dará seguridad.

Trabajo: resolvés un inconveniente con rapidez.

Salud: tu sensibilidad necesita equilibrio emocional.

Números de la suerte: 9, 15, 27

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: la pasión marcará tu jornada.

Trabajo: nuevas oportunidades se presentan con fuerza.

Salud: buena jornada para la actividad física.

Números de la suerte: 1, 13, 20

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: conversaciones profundas darán mayor unión.

Trabajo: tu capacidad de análisis será valorada.

Salud: procurá hidratarte y descansar.

Números de la suerte: 4, 11, 28

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: tu encanto atraerá simpatías y acercamientos.

Trabajo: recibís apoyo en un proyecto personal.

Salud: momento ideal para practicar relajación.

Números de la suerte: 6, 17, 25

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: dejar fluir los sentimientos traerá calma.

Trabajo: un secreto profesional sale a la luz y te favorece.

Salud: buscá actividades que renueven tu energía.

Números de la suerte: 8, 14, 22

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: un gesto espontáneo fortalece la pareja.

Trabajo: nuevas ideas expanden tus horizontes.

Salud: canalizá tu energía en actividades creativas.

Números de la suerte: 2, 10, 26

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad emocional que fortalece tu vínculo.

Trabajo: tu esfuerzo abre caminos de reconocimiento.

Salud: controlá el estrés con pausas activas.

Números de la suerte: 5, 18, 23

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: tu frescura trae alegría al entorno.

Trabajo: un trabajo en grupo avanza positivamente.

Salud: buscá actividades que te den libertad.

Números de la suerte: 7, 12, 19

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: tu sensibilidad enamora a quien está cerca.

Trabajo: tu creatividad genera soluciones inesperadas.

Salud: buena jornada para el contacto con el agua.

Números de la suerte: 9, 15, 30