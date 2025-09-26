Los signos del horóscopo chino que tendrán más suerte este año

El Año de la Serpiente de Madera traerá consigo un aire de renovación y apertura a nuevas posibilidades. Para algunos signos, este ciclo será especialmente afortunado, con sorpresas, giros inesperados y oportunidades que les permitirán avanzar en distintos aspectos de su vida.

Rata

La Rata tendrá un año lleno de oportunidades inesperadas. Situaciones que parecían estancadas se destraban y personas influyentes pueden tenderle la mano en el momento justo.

Conejo

El Conejo gozará de una dosis extra de buena fortuna, especialmente en lo relacionado con viajes y proyectos creativos. Todo lo que surja de manera imprevista puede traer resultados muy positivos.

Mono

El Mono será uno de los signos más beneficiados por la suerte en 2025. Lo que parecía un riesgo se convertirá en una puerta hacia nuevas experiencias y logros personales.

Cerdo

El Cerdo vivirá un año lleno de pequeñas sorpresas afortunadas que harán su día a día más llevadero. Oportunidades laborales y encuentros inesperados pueden darle un giro favorable a su camino.