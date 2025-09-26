Tarot del colibrí: lo bueno está por llegar

Carta 1) As de pentáculos: nuevos comienzos. Algo valioso se inicia. Buenos augurios. Luz.

Carta 2) La templanza: sanación. Armonía. Equilibrio. Paz. Felicidad

Carta 3) Caballero de espadas: velocidad. Impulsividad. Inteligencia. Determinación



Mensaje final:

Llega el equilibrio, la armonía y la paz para la persona. Hay sanación y elevación espiritual. Las cartas señalan el inicio de una situación positiva en forma inminente. Algo comienza como una oportunidad única para la vida de esta persona. Es algo muy bueno que está a punto de llegar, viene a la velocidad de un rayo. Tal vez se trate de una oportunidad que este alguien ha estado esperando y por la cual ha pedido a Dios, o al universo. Dice el tarot que habrá una gran sanación, tanto física como espiritual y por fin la vida resplandecerá en plenitud. Para arribar a ese estado de bienestar seguramente la persona ha hecho un buen trabajo consigo misma, al que se le suma la intervención divina que ayuda para que la persona encuentre paz y felicidad en su vida. Excelentes noticias para quien resuene con este mensaje.

