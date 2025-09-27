Bizcochuelo bien esponjoso: ingredientes, paso a paso y trucos finales

Una receta clara y probada para lograr un bizcochuelo alto y aireado; ingredientes medidos, técnica sencilla y consejos prácticos para un resultado consistente

La clave de un bizcochuelo es la técnica: huevos a temperatura, batido largo con el azúcar y una incorporación cuidadosa de la harina. Abajo tenés la receta final —ingredientes, pasos detallados y trucos para que quede realmente esponjoso— además de una variante con claras montadas para quienes quieran un extra de ligereza.

Receta final (molde 22–24 cm, rinde 8 porciones)

Ingredientes

4 huevos grandes, a temperatura ambiente

200 g de azúcar común

200 g de harina 0000 (tamizada)

120 ml de leche entera, templada

60–80 ml de aceite neutro (girasol o maíz)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

1 cucharadita de polvo de hornear (aprox. 5 g)

1 pizca de sal

Preparación paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C (horno estático). Engrasar y enharinar un molde redondo de 22–24 cm o forrar la base con papel.

Separar brevemente los huevos (si usás la técnica de claras montadas más abajo) y dejar que vuelvan a temperatura ambiente si estaban fríos.

Colocar los huevos enteros en un bol amplio. Añadir el azúcar y una pizca de sal. Batir con batidora eléctrica a velocidad alta durante 8–10 minutos, hasta que la mezcla blanquee, aumente notablemente su volumen y al levantar el batidor el batido forme cinta (ribbon) que se mantiene unos segundos. Ese batido es determinante para la esponjosidad.

A velocidad baja, incorporar el aceite en hilo fino y la leche templada mezclada con la vainilla. Batir apenas para integrar.

Tamizar la harina junto con el polvo de hornear. Incorporarla en 2 o 3 tandas con movimientos envolventes y suaves, usando una espátula, para no perder el aire. Trabajar desde el centro hacia los bordes y girar el bol; no batir.

Volcar la mezcla en el molde preparado, alisar la superficie con la espátula y llevar al horno. Hornear 28–35 minutos (según horno). Pinchar con un palillo: debe salir seco o con migas húmedas.

Retirar, dejar reposar 5–10 minutos en el molde y desmoldar sobre una rejilla para que se enfríe completamente.

Variante extra esponjosa (clara montada) — para un bizcochuelo aún más liviano

Separar las claras de las yemas. Batir las claras a punto de nieve; cuando empiecen a espumar agregar la mitad del azúcar y continuar hasta picos firmes.

Batir las yemas con la otra mitad del azúcar hasta que blanqueen. Agregar aceite y leche. Tamizar harina+polvo y mezclar como en la receta principal.

Incorporar las claras montadas en 2 tandas con movimientos envolventes. Hornear igual; este método suele dar mayor altura y porosidad.

Consejos prácticos para que quede bien esponjoso

Usá huevos a temperatura ambiente: se incorporan mejor y aumentan más volumen.

Batí huevos y azúcar lo suficiente: ese aire atrapado es lo que hará que suba.

Tamizá la harina (y el polvo): evita grumos y facilita la integración.

Incorporá la harina con movimientos envolventes y suaves, no mezcles enérgicamente.

No abras el horno en los primeros 25 minutos: el cambio brusco de temperatura puede hacer que baje.

Si tu horno es de convección, reduce 10 °C y controlá antes de tiempo.

Enfriá sobre rejilla para que circule el aire y no genere humedad en la base.

Si querés dar más sabor, reemplazá 20 ml de leche por jugo de naranja o sumá ralladura de limón.

Ideas de servicio

Cortá en tres capas y rellená con dulce de leche o crema chantilly.

Espolvoreá con azúcar impalpable y acompañá con frutas frescas.

Para un bizcochuelo de chocolate, reemplazá 30 g de harina por 30 g de cacao puro tamizado.

Tiempo aproximado

Preparación: 15–20 minutos (sin incluir batidos largos)

Horneado: 28–35 minutos

Enfriado: 30 minutos