¿Cómo hacer pollo al verdeo?El Pollo al Verdeo es un plato clásico de la cocina casera que combina jugosas piezas de pollo con una cremosa salsa de cebolla de verdeo.
Si buscas una receta de pollo llena de sabor y tradición, el "Pollo al Verdeo" es una elección excepcional. Este plato, que combina jugosos trozos de pollo con una exquisita salsa de cebolla de verdeo (cebolla de verdeo o cebolla larga), es un clásico que te transportará a la cocina casera con cada bocado. En este artículo, te compartiremos la receta paso a paso para que puedas disfrutar de esta delicia en la comodidad de tu hogar.
Ingredientes:
- 4 pechugas de pollo deshuesadas y sin piel
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 3 cebollas de verdeo (cebolla larga) picadas en rodajas finas
- 2 dientes de ajo picados
- 1 taza de caldo de pollo
- 1/2 taza de crema de leche
- 1 cucharada de harina de trigo
- 1 cucharadita de pimentón
- Sal y pimienta al gusto
- Perejil fresco picado para decorar
Instrucciones:
1. Preparación del Pollo:
Lava y seca las pechugas de pollo. Luego, córtalas en trozos de tamaño uniforme.
Espolvorea los trozos de pollo con sal, pimienta y pimentón para darles sabor.
2. Cocina el Pollo:
En una sartén grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio-alto.
Agrega los trozos de pollo y cocínalos hasta que estén dorados por ambos lados. Luego, retíralos de la sartén y reserva.
3. Preparación de la Salsa de Verdeo:
En la misma sartén donde cocinaste el pollo, agrega un poco más de aceite si es necesario.
Añade las cebollas de verdeo picadas y el ajo picado. Cocina a fuego medio hasta que estén tiernos y fragantes, aproximadamente 3-4 minutos.
4. Espesar la Salsa:
Espolvorea la harina sobre las cebollas de verdeo y revuelve bien para incorporarla.
Vierte el caldo de pollo y la crema de leche en la sartén y mezcla todo hasta que la salsa comience a espesar.
Vuelve a colocar los trozos de pollo dorados en la sartén, sumergiéndolos en la salsa.
5. Cocina a Fuego Lento:
Reduce el fuego a bajo y deja que el pollo se cocine en la salsa durante unos 10-15 minutos, o hasta que esté bien cocido y la salsa se haya espesado aún más.
Revuelve ocasionalmente para asegurarte de que los sabores se mezclen correctamente.
6. Servir:
Sirve el Pollo al Verdeo caliente, espolvoreado con perejil fresco picado para un toque fresco y colorido.
¡Listo! Ahora tienes una deliciosa y reconfortante receta de Pollo al Verdeo para disfrutar en casa. Este plato es perfecto para acompañarlo con arroz, puré de papas o una ensalada fresca. Prepáralo en tu próxima comida y sorprende a tu familia con este clásico lleno de sabor y tradición.