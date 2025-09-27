¿Cómo hacer pollo al verdeo?

Si buscas una receta de pollo llena de sabor y tradición, el "Pollo al Verdeo" es una elección excepcional. Este plato, que combina jugosos trozos de pollo con una exquisita salsa de cebolla de verdeo (cebolla de verdeo o cebolla larga), es un clásico que te transportará a la cocina casera con cada bocado. En este artículo, te compartiremos la receta paso a paso para que puedas disfrutar de esta delicia en la comodidad de tu hogar.

Ingredientes:

4 pechugas de pollo deshuesadas y sin piel

2 cucharadas de aceite de oliva

3 cebollas de verdeo (cebolla larga) picadas en rodajas finas

2 dientes de ajo picados

1 taza de caldo de pollo

1/2 taza de crema de leche

1 cucharada de harina de trigo

1 cucharadita de pimentón

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado para decorar

Instrucciones:

1. Preparación del Pollo:

Lava y seca las pechugas de pollo. Luego, córtalas en trozos de tamaño uniforme.

Espolvorea los trozos de pollo con sal, pimienta y pimentón para darles sabor.

2. Cocina el Pollo:

En una sartén grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio-alto.

Agrega los trozos de pollo y cocínalos hasta que estén dorados por ambos lados. Luego, retíralos de la sartén y reserva.

3. Preparación de la Salsa de Verdeo:

En la misma sartén donde cocinaste el pollo, agrega un poco más de aceite si es necesario.

Añade las cebollas de verdeo picadas y el ajo picado. Cocina a fuego medio hasta que estén tiernos y fragantes, aproximadamente 3-4 minutos.

4. Espesar la Salsa:

Espolvorea la harina sobre las cebollas de verdeo y revuelve bien para incorporarla.

Vierte el caldo de pollo y la crema de leche en la sartén y mezcla todo hasta que la salsa comience a espesar.

Vuelve a colocar los trozos de pollo dorados en la sartén, sumergiéndolos en la salsa.

5. Cocina a Fuego Lento:

Reduce el fuego a bajo y deja que el pollo se cocine en la salsa durante unos 10-15 minutos, o hasta que esté bien cocido y la salsa se haya espesado aún más.

Revuelve ocasionalmente para asegurarte de que los sabores se mezclen correctamente.

6. Servir:

Sirve el Pollo al Verdeo caliente, espolvoreado con perejil fresco picado para un toque fresco y colorido.

¡Listo! Ahora tienes una deliciosa y reconfortante receta de Pollo al Verdeo para disfrutar en casa. Este plato es perfecto para acompañarlo con arroz, puré de papas o una ensalada fresca. Prepáralo en tu próxima comida y sorprende a tu familia con este clásico lleno de sabor y tradición.