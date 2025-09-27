Horóscopo chino: los signos que disfrutarán de un año lleno de salud y bienestar

El Año de la Serpiente de Madera favorecerá el equilibrio físico y emocional, incentivando hábitos saludables y cuidados personales. Algunos signos del horóscopo chino estarán especialmente beneficiados para mantener energía, vitalidad y armonía durante todo el 2025.

Rata

La Rata contará con buena energía para cuidar su cuerpo y mente. Mantener rutinas de ejercicio y alimentación equilibrada le permitirá sentirse activa y vital.

Búfalo

El Búfalo disfrutará de estabilidad física y mental. La constancia en sus hábitos de salud será clave para prevenir molestias y potenciar su bienestar.

Serpiente

La Serpiente, regente del año, tendrá la oportunidad de reforzar su sistema inmunológico y cuidar su vitalidad mediante prácticas de relajación y autocuidado.

Cabra

La Cabra vivirá un 2025 ideal para equilibrar cuerpo y mente. Momentos de introspección y actividades relajantes serán fundamentales para su armonía.