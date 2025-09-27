Horóscopo del sábado 27 de septiembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: la pasión se enciende con gestos sinceros.

Trabajo: buen momento para organizar proyectos pendientes.

Salud: energía vital en aumento, ideal para actividad física.

Números de la suerte: 3, 12, 25

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: la calma será tu mejor aliada en la pareja.

Trabajo: día ideal para planear estrategias a futuro.

Salud: buscá momentos de descanso reparador.

Números de la suerte: 7, 18, 24

Noticias Relacionadas Los tres signos del zodiaco que se caracterizan por su habilidad para adaptarse

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: un encuentro inesperado puede sorprenderte.

Trabajo: tu capacidad de diálogo abre puertas.

Salud: prestá atención a la postura y a los descansos.

Números de la suerte: 5, 13, 22

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: los lazos afectivos se fortalecen con gestos de ternura.

Trabajo: reorganizás prioridades con claridad.

Salud: equilibrio emocional que potencia tu bienestar.

Números de la suerte: 2, 11, 28

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu magnetismo atrae momentos intensos.

Trabajo: ideas creativas impulsan nuevos planes.

Salud: energía alta, ideal para deportes.

Números de la suerte: 6, 14, 21

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: el diálogo sincero trae entendimiento.

Trabajo: jornada propicia para cerrar asuntos pendientes.

Salud: cuidá tu alimentación para sentirte mejor.

Números de la suerte: 4, 10, 19

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: disfrutarás de momentos de armonía en pareja.

Trabajo: equilibrá tus tareas para evitar cansancio.

Salud: buscá espacios de calma y serenidad.

Números de la suerte: 8, 16, 27

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: tu intensidad genera conexiones profundas.

Trabajo: tu intuición guía decisiones acertadas.

Salud: dedicá tiempo a actividades que renueven tu energía.

Números de la suerte: 9, 15, 23

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: la alegría compartida fortalece tus vínculos.

Trabajo: día favorable para iniciar nuevos proyectos.

Salud: tu vitalidad mejora con actividades al aire libre.

Números de la suerte: 1, 17, 29

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: la confianza mutua se afianza en la pareja.

Trabajo: tu disciplina genera reconocimiento.

Salud: cuidá el descanso para recargar energías.

Números de la suerte: 5, 12, 26

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: charlas profundas acercan corazones.

Trabajo: tu creatividad brilla en equipo.

Salud: ideal para meditación o yoga.

Números de la suerte: 7, 20, 30

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: tu empatía genera un clima afectivo especial.

Trabajo: intuición acertada para tomar decisiones.

Salud: bienestar al conectar con la naturaleza.

Números de la suerte: 3, 15, 28