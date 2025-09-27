Puntas, conanas y caracoles rituales: las piezas que cuentan la vida en Punilla

El Museo Arqueológico Numba Charava, emplazado en el Parque Estancia La Quinta (Los Zorzales 241) de Villa Carlos Paz, reúne una de las colecciones más importantes del valle de Punilla: aproximadamente 20.000 piezas que documentan milenios de ocupación humana en la región. Con alrededor de 600 piezas en exhibición, el museo funciona como depósito de memoria, centro de investigación y espacio de divulgación para vecinos, escolares y visitantes. El museo cuenta con 34 años de trayectoria institucional.

De la pasión de un coleccionista a un acervo regional

La base de lo que hoy conserva Numba Charava nació en 1949 con la labor de Esmeraldo Ledda, vecino de Villa Carlos Paz, quien a lo largo de décadas reunió una colección inicial de miles de objetos. Ese acervo —que comenzó de modo privado— se fue institucionalizando y ampliando mediante donaciones, incorporaciones de colecciones particulares y, sobre todo, con materiales procedentes de excavaciones y prospecciones en yacimientos de la cuenca del lago San Roque, Los Gigantes, la Pampa de Achala y otras zonas serranas. El resultado es una colección que permite asomarse, pieza por pieza, a la vida de los pueblos originarios que habitaron Punilla.

¿Qué se puede ver? piezas, técnicas y usos

La muestra permanente reúne una gran diversidad de materiales: instrumentos líticos (puntas de proyectil, raederas, conanas), herramientas para procesar alimentos (morteros), objetos de cerámica (jarrones, cuencos y más de 500 pequeñas caritas modeladas en arcilla), elementos óseos, adornos y armas de caza o combate como boleadoras. Muchas piezas hablan de la vida cotidiana: utensilios para cocinar, recipientes para conservar alimentos, y herramientas para trabajar la piedra y el hueso. Otras revelan dimensiones simbólicas y rituales que los arqueólogos siguen interpretando.

Entre las piezas que llaman la atención del público y de los especialistas se destacan:

La “punta cola de pescado”: un tipo de punta lítica que, por su morfología y contexto, evidencia ocupaciones humanas muy antiguas en la región. Estas puntas son un testimonio técnico de cazadores-recolectores cuya presencia en Punilla se remonta a etapas cercanas al final del Pleistoceno o inicio del Holoceno. En palabras de la directora del museo, Silvia Ledda, “la cola de pescado muestra la antigüedad del ser humano aquí”, y permite trazar continuidad técnica y económica en los primeros habitantes del valle.

El conjunto malacológico ritual de Bialet Massé: una pieza singular compuesta por más de 120 caracoles perforados, dispuestos como elementos de percusión o adorno. Datada por el equipo del museo en alrededor de 4.100 años, la pieza no tiene paralelos locales conocidos y, por su disposición y contexto de hallazgo, se interpreta como vinculada a prácticas rituales o a dispositivos sonoros ceremoniales. Silvia Ledda la califica como “única en su tipo”.

Figuras de arcilla y “perlitas” curatoriales: entre las vitrinas está la figura de una joven de tres cuartos de perfil, con colgantes, sin rodete y la boca abierta —una representación que conmueve por su expresividad y que se destaca entre las pequeñas esculturas y figurillas de arcilla.

Armas y herramientas funcionales: boleadoras, morteros, conanas y raspadores que dan cuenta de saberes técnicos orientados a la caza, al procesamiento de alimentos y a actividades domésticas.

Cronologías y cómo se sabe lo que se sabe

Las edades citadas para determinadas piezas —como los 4.100 años del conjunto de caracoles o las atribuciones de ocupaciones muy antiguas asociadas a ciertas puntas— provienen de la combinación de contextos de hallazgo, tipología comparada y, cuando está disponible, datación absoluta (p. ej. radiocarbono) realizada en campañas científicas. Los arqueólogos que trabajan en la cuenca del lago San Roque, Los Gigantes y la Pampa de Achala han aportado secuencias estratigráficas y fechados que permiten integrar los materiales del museo en marcos temporales regionales: desde ocupaciones tempranas vinculadas a la megafauna hasta sociedades más complejas del Holoceno medio y tardío.

Investigación, vinculación académica y proyectos de campo

Numba Charava no es sólo exposición: funciona como nodo para la investigación. Su acervo alimenta preguntas científicas que investigadores y estudiantes de antropología y arqueología de la región —entre ellos equipos vinculados a la Universidad Nacional de Córdoba— abordan mediante prospecciones, sondeos y análisis técnicos. Las piezas provienen tanto de recolecciones antiguas como de excavaciones controladas; esa mezcla obliga a una gestión curatorial que prioriza la trazabilidad, la conservación y el registro científico.

Además, el museo participa de actividades educativas y de extensión: recibe a escuelas, organiza talleres y coordina salidas que acercan metodologías arqueológicas al público. En muchos casos las campañas de campo en zonas serranas se hacen en convenio con instituciones académicas, lo que asegura criterios científicos en el estudio y preservación de los yacimientos.

Conservación, depósito y trabajo cotidiano del museo

Custodiar unas 20.000 piezas exige infraestructura: depósitos adecuados, protocolos de conservación —control de humedad, registro fotográfico y fichas catalográficas— y pautas para el acceso de investigadores. La exhibición pública (las 600 piezas en sala) es sólo la parte visible de un trabajo continuo de documentación, restauración y digitalización que permite proteger el patrimonio y facilitar su uso para la enseñanza y la investigación.

El personal del museo realiza tareas de limpieza, consolidación y reparación de piezas, y trabaja en la institucionalización de la colección: estandarizar fichas, incorporar datos de procedencia y actualizar catálogos. Esa labor, menos visible para el público, es clave para que cada objeto conserve su valor informativo y pueda aportar a futuros estudios.

¿Por qué importa Numba Charava para Punilla y para Córdoba?

El museo articula varias funciones fundamentales: conserva evidencia material de milenios de ocupación humana; ofrece recursos para la investigación científica local y regional; y actúa como espacio de educación patrimonial que conecta a las nuevas generaciones con la historia del lugar. Las piezas del museo permiten reconstruir tecnologías de caza, sistemas de subsistencia y prácticas sociales y rituales. Además, muestran la larga continuidad humana en el valle y su adaptación a paisajes serranos y lacustres.

Para docentes, estudiantes y curiosos: cómo aprovechar la visita

Numba Charava es un recurso valioso para docentes de historia y ciencias sociales: las visitas guiadas pueden complementarse con actividades prácticas (talleres de tipología lítica, observación de cerámica, explicación de técnicas de conservación). Investigadores y estudiantes pueden solicitar acceso a depósitos y fichas científicas para trabajos de grado o proyectos de investigación. Para el visitante general, el museo ofrece una experiencia que funde lo visual con la narración: desde las “perlitas” curatoriales hasta las piezas que reconstruyen actividades de la vida cotidiana ancestral.

Datos prácticos para la visita

Dirección: Parque Estancia La Quinta (Los Zorzales 241), Villa Carlos Paz.

Horario de verano: de 8:00 a 20:00.

Entrada: gratuita.

Qué pedir al llegar: solicitar la visita guiada para entender el contexto de las piezas; consultar la disponibilidad para recorrer depósitos o coordinar charlas con el equipo técnico si se trata de grupos escolares o investigadores.

Recomendación: llevar cuaderno o cámara (respetando normas del museo), y contactar con anticipación para grupos grandes o para solicitar entrevistas con la dirección.