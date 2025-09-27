Tarot del colibrí: llegó la hora de ponerse en marcha

Carta 1) La muerte: final. Termino de un ciclo. Nuevo comienzo. Renacimiento. Transformación. Cambios.

Carta 2) Nueve de espadas: angustia. Depresión. Insomnio. Arrepentimiento. Culpa

Carta 3) El carro: triunfo. Desplazamiento. Movimiento. Determinación. Superación de obstáculos.



Mensaje final:

Una tirada poderosa, de tres cartas, dos son arcanos mayores: la muerte y el carro. El tarot dice que quiera o no la persona, termina un ciclo de su vida. Algo llega a su fin y a juzgar por la carta que sigue a la muerte, se trata de una etapa de mucha negatividad, donde la persona se ha sentido muy mal, atrapada en sus propios pensamientos tóxicos, con angustia, arrepentimiento, sin poder dormir y tal vez con culpa por algo ocurrido en su vida. Dicen las cartas que ese ciclo se acaba y llegan cambios importantes que provocarán una gran transformación. Nada volverá a ser como era, el cambio es radical y afortunadamente para bien. Llega el momento de salir de lo negativo, sanar y tomar las riendas de la propia vida con firmeza hacia metas claras. La persona retoma la fuerza y la confianza en sí misma y va por sus objetivos con energía y determinación. Con la muerte y el carro juntas, las cartas señalan que Dios, el universo o la misma vida, le dan una gran oportunidad a esta persona para ser feliz que no debería desaprovechar. Aparentemente no la dejará pasar, pero para ello tendrá en primera instancia que aceptar los cambios y ponerse en movimiento para cumplir sus sueños con mucha esperanza y fe en que todo saldrá bien.