Croquetas de arroz caseras: doradas, crujientes y deliciosas

Croquetas de arroz caseras: doradas, crujientes y deliciosasCrujientes por fuera y suaves por dentro, funcionan como entrada, acompañamiento o snack.
Las croquetas de arroz son una forma deliciosa y creativa de aprovechar el arroz que sobra. Con un exterior crujiente y un interior suave, se pueden disfrutar como entrada, snack o acompañamiento. Esta receta sencilla te permitirá prepararlas en pocos pasos, personalizar sus sabores y sorprender a toda la familia con un plato irresistible.
Ingredientes (4 porciones)
- 2 tazas de arroz cocido (blanco, integral o saborizado)
- 100 g de queso rallado (parmesano o reggianito)
- 1 huevo
- 1/2 taza de pan rallado (más extra para empanar)
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- 1 diente de ajo picado finamente (opcional)
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite para freír (girasol, maíz o tu preferido)
Instrucciones
1. Preparar la masa
En un bowl grande, mezcla el arroz, el queso, el huevo, el perejil y el ajo. Salpimenta a gusto e incorpora el pan rallado poco a poco hasta lograr una masa homogénea y fácil de manipular.
2. Formar las croquetas
Con las manos ligeramente humedecidas, toma porciones de la mezcla y dales forma de croqueta, redondas o alargadas según prefieras.
3. Empanar
Cubre cada croqueta con pan rallado, asegurándote de que queden bien cubiertas para obtener un exterior crujiente.
4. Freír
Calienta aceite en una sartén a fuego medio-alto. Fríe las croquetas en tandas, girándolas hasta que estén doradas por todos lados. Colócalas sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite.
Tips y variaciones
Sabores personalizados: Añadí especias como pimentón, orégano o cúrcuma para un toque diferente.
Relleno sorpresa: Coloca un trozo de mozzarella en el centro de cada croqueta antes de cerrarla.
Versión más ligera: Cocinalas en el horno a 200 °C por 20 minutos o en freidora de aire.