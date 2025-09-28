cocina

Croquetas de arroz caseras: doradas, crujientes y deliciosas

Crujientes por fuera y suaves por dentro, funcionan como entrada, acompañamiento o snack.
domingo, 28 de septiembre de 2025 · 11:31

Las croquetas de arroz son una forma deliciosa y creativa de aprovechar el arroz que sobra. Con un exterior crujiente y un interior suave, se pueden disfrutar como entrada, snack o acompañamiento. Esta receta sencilla te permitirá prepararlas en pocos pasos, personalizar sus sabores y sorprender a toda la familia con un plato irresistible.

Ingredientes (4 porciones)

  • 2 tazas de arroz cocido (blanco, integral o saborizado)
  • 100 g de queso rallado (parmesano o reggianito)
  • 1 huevo
  • 1/2 taza de pan rallado (más extra para empanar)
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • 1 diente de ajo picado finamente (opcional)
  • Sal y pimienta al gusto
  • Aceite para freír (girasol, maíz o tu preferido)

Instrucciones

1. Preparar la masa

En un bowl grande, mezcla el arroz, el queso, el huevo, el perejil y el ajo. Salpimenta a gusto e incorpora el pan rallado poco a poco hasta lograr una masa homogénea y fácil de manipular.

2. Formar las croquetas

Con las manos ligeramente humedecidas, toma porciones de la mezcla y dales forma de croqueta, redondas o alargadas según prefieras.

3. Empanar

Cubre cada croqueta con pan rallado, asegurándote de que queden bien cubiertas para obtener un exterior crujiente.

4. Freír

Calienta aceite en una sartén a fuego medio-alto. Fríe las croquetas en tandas, girándolas hasta que estén doradas por todos lados. Colócalas sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite.

Tips y variaciones

Sabores personalizados: Añadí especias como pimentón, orégano o cúrcuma para un toque diferente.

Relleno sorpresa: Coloca un trozo de mozzarella en el centro de cada croqueta antes de cerrarla.

Versión más ligera: Cocinalas en el horno a 200 °C por 20 minutos o en freidora de aire.

 

