Galletitas de coco crocantes: rápidas, fáciles y sin horno

Galletitas de coco crocantes: rápidas, fáciles y sin hornoEstas galletitas de coco crocantes se preparan en solo minutos, con pocos ingredientes y sin necesidad de horno.
El coco rallado no solo aporta un sabor intenso y delicioso, sino también una textura única que transforma cualquier postre o snack. Si buscás una opción rápida y sin complicaciones para disfrutar de algo casero, estas galletitas de coco crocantes son la solución perfecta. Con solo tres ingredientes y unos minutos de preparación, podés tener un bocado dulce listo para la merienda, el desayuno o para acompañar un café. Además, no necesitás horno: se cocinan en sartén y quedan doraditas y crujientes, listas para conquistar a toda la familia.
Ingredientes:
- 2 tazas de coco rallado
- ½ taza de miel o endulzante líquido
- 2 claras de huevo
Preparación paso a paso:
Mezclá los ingredientes: En un bol, combiná el coco rallado, las claras de huevo y la miel hasta obtener una masa homogénea.
Formá las galletitas: Tomá pequeñas porciones de la masa, armá bolitas y aplastalas ligeramente para darles forma de galletita.
Cociná en sartén: Colocá las galletitas en una sartén antiadherente a fuego bajo. Cociná unos minutos por cada lado hasta que estén doradas y firmes.
Dejá enfriar: Retirá del fuego y dejá enfriar completamente. Esto ayudará a que queden crocantes por fuera y tiernas por dentro.
Tips extra:
- Podés agregar un toque de esencia de vainilla o ralladura de limón para intensificar el sabor.
- Guardalas en un frasco hermético para conservar su crocancia por más tiempo.
- Si querés un extra de chocolate, mojá la base de cada galletita en chocolate derretido antes de enfriar.