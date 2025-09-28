Horóscopo chino del domingo 28 de septiembre de 2025: predicciones signo por signo

Rata

La jornada trae armonía y buen humor. En el amor, la ternura será protagonista de la conexión.

Buey

Tu estabilidad se combina con la serenidad del domingo. En lo sentimental, disfrutar de lo simple traerá felicidad.

Tigre

El día suaviza tu energía, llevándote a compartir con tranquilidad. En el amor, la paciencia será clave.

Conejo

Tu sensibilidad se expande con afecto. En lo sentimental, un momento íntimo reforzará la unión.

Dragón

Tu magnetismo se expresa con alegría compartida. En el amor, tu espontaneidad encantará a tu pareja.

Serpiente

La intuición se mezcla con calma y ternura. En lo sentimental, escuchar al otro abrirá un nuevo entendimiento.

Caballo

Tu energía se canaliza en planes divertidos. En el amor, una experiencia distinta fortalecerá el vínculo.

Cabra

Tu dulzura encuentra el espacio perfecto para brillar. En lo sentimental, un gesto romántico sorprenderá gratamente.

Mono

Tu chispa contagia alegría en cada encuentro. En el amor, compartir risas será la clave de la complicidad.

Gallo

El orden da paso al disfrute y la conexión emocional. En el amor, dejarte llevar traerá armonía.

Perro

Tu lealtad se refuerza con gratitud mutua. En el amor, un momento de sinceridad consolidará la relación.

Cerdo

Con la energía de tu signo, brillas en la generosidad y el afecto. En el amor, el cariño sincero llenará la jornada de calidez.