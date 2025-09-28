Horóscopo del domingo 28 de septiembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: la sinceridad fortalecerá lazos importantes.

Trabajo: organizá tus metas para la semana que inicia.

Salud: energía positiva, ideal para actividades recreativas.

Números de la suerte: 4, 12, 25

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: gestos simples traerán ternura a tu vínculo.

Trabajo: momento de reflexión sobre proyectos futuros.

Salud: cuidá la alimentación para ganar vitalidad.

Números de la suerte: 7, 16, 23

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: tu simpatía abrirá puertas a nuevos acercamientos.

Trabajo: día perfecto para planificar y ordenar ideas.

Salud: evitá excesos y buscá equilibrio.

Números de la suerte: 2, 15, 27

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: los vínculos familiares se fortalecen con unión.

Trabajo: tu intuición guía una decisión clave.

Salud: buena energía al mantener tu paz emocional.

Números de la suerte: 6, 11, 20

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: momentos románticos iluminan tu día.

Trabajo: nuevas ideas surgen al compartir experiencias.

Salud: canalizá tu energía con ejercicios dinámicos.

Números de la suerte: 9, 13, 28

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: la comunicación fluida genera entendimiento.

Trabajo: revisá detalles de proyectos antes de avanzar.

Salud: un hábito saludable marcará la diferencia.

Números de la suerte: 1, 18, 24

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: la armonía y el disfrute estarán presentes.

Trabajo: pensá en estrategias equilibradas para la semana.

Salud: actividades relajantes renovarán tu ánimo.

Números de la suerte: 5, 14, 22

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: dejar fluir los sentimientos traerá serenidad.

Trabajo: tu visión estratégica marcará un rumbo nuevo.

Salud: buen momento para actividades creativas.

Números de la suerte: 3, 17, 26

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: la espontaneidad alegrará tu día.

Trabajo: nuevas oportunidades se vislumbran en el horizonte.

Salud: energía alta para actividades al aire libre.

Números de la suerte: 8, 15, 29

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: la confianza será el pilar de tu relación.

Trabajo: tus logros serán reconocidos por los demás.

Salud: el descanso es clave para tu bienestar.

Números de la suerte: 4, 12, 30

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: conversaciones profundas aclaran dudas.

Trabajo: un proyecto compartido avanza con éxito.

Salud: actividades espirituales fortalecen tu paz interior.

Números de la suerte: 6, 19, 27

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: tu sensibilidad conecta con el corazón de los demás.

Trabajo: tu creatividad inspira soluciones originales.

Salud: contacto con el agua renovará tu energía.

Números de la suerte: 5, 11, 28