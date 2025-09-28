Lengua de suegra: trucos para una planta más fuerte y frondosa

jardineria y hogar
Lengua de suegra: trucos para una planta más fuerte y frondosaPodar la lengua de suegra en primavera ayuda a mantenerla saludable, controlar su crecimiento y estimular hojas nuevas.
La lengua de suegra es una planta muy apreciada en los hogares por su resistencia y bajo mantenimiento. Sin embargo, para mantenerla saludable y estimular su crecimiento, es importante realizar una poda adecuada, sobre todo durante la primavera, cuando la planta se encuentra en pleno desarrollo.
¿Con qué frecuencia podarla?
Durante la primavera, lo ideal es revisar la planta cada 4 a 6 semanas. La poda no suele ser muy frecuente: en general, alcanza con 1 o 2 podas durante toda la estación, salvo que la planta esté especialmente frondosa.
Cuándo podar
Es recomendable podar en situaciones específicas:
- Hojas secas o amarillas.
- Crecimiento excesivo en poco tiempo.
- Plantas muy densas que requieran aireación para sus raíces.
Beneficios de la poda
Podar la lengua de suegra tiene varios objetivos:
- Eliminar hojas secas o dañadas.
- Controlar su tamaño y evitar que se expanda demasiado.
- Estimular el crecimiento de hojas nuevas, fuertes y verdes.
- Evitar que la maceta quede saturada, garantizando una correcta aireación de las raíces.
Cómo podarla correctamente
- Usá tijeras bien afiladas y desinfectadas.
- Cortá las hojas desde la base, lo más cerca posible del sustrato.
- Retirá hojas enfermas, dobladas o deformes que crezcan hacia afuera.
- Si la planta está muy poblada, podés aprovechar para dividirla y trasplantarla en nuevas macetas.