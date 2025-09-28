Lengua de suegra: trucos para una planta más fuerte y frondosa

La lengua de suegra es una planta muy apreciada en los hogares por su resistencia y bajo mantenimiento. Sin embargo, para mantenerla saludable y estimular su crecimiento, es importante realizar una poda adecuada, sobre todo durante la primavera, cuando la planta se encuentra en pleno desarrollo.

¿Con qué frecuencia podarla?

Noticias Relacionadas Heuchera: la planta resistente y decorativa que aporta color a tu hogar

Durante la primavera, lo ideal es revisar la planta cada 4 a 6 semanas. La poda no suele ser muy frecuente: en general, alcanza con 1 o 2 podas durante toda la estación, salvo que la planta esté especialmente frondosa.

Cuándo podar

Es recomendable podar en situaciones específicas:

Hojas secas o amarillas.

Crecimiento excesivo en poco tiempo.

Plantas muy densas que requieran aireación para sus raíces.

Beneficios de la poda

Podar la lengua de suegra tiene varios objetivos:

Eliminar hojas secas o dañadas.

Controlar su tamaño y evitar que se expanda demasiado.

Estimular el crecimiento de hojas nuevas, fuertes y verdes.

Evitar que la maceta quede saturada, garantizando una correcta aireación de las raíces.

Cómo podarla correctamente