¿Por qué mi gato derriba todo? Descubre sus motivos

Si tienes un gato en casa, seguramente te has preguntado por qué derriban objetos de mesas, escritorios o estantes. Este comportamiento puede parecer travieso, pero en realidad responde a instintos naturales y necesidades básicas de tu felino. Te contamos las razones principales:

1. Instinto de cazador

Los gatos son cazadores naturales. Incluso los que viven solo en interiores conservan ese instinto: perseguir y “capturar” objetos. Cuando un gato golpea un lápiz o un bálsamo labial, está explorando el objeto con sus patas, como si fuera una presa. Saben que no es un ratón, pero su instinto se activa y no pueden resistirse a investigarlo.

2. Es hora de jugar

A veces, tu gato simplemente se aburre y busca diversión. Si algo cae y rueda, automáticamente se convierte en un juguete. Por eso no es raro que tus bolígrafos terminen bajo el sofá: tu gato solo está buscando entretenerse.

3. Llamar la atención

Otro motivo frecuente es captar tu atención. Los gatos aprenden rápidamente que, si derriban un objeto, conseguirán tu reacción. Pueden usar esta táctica para que rellenes su plato, juegues con ellos o incluso para despertarte si duermes más de lo habitual.

Cómo reducir este comportamiento

Aunque los gatos seguirán siendo gatos, existen formas de minimizar la cantidad de objetos derribados:

1. Satisface sus necesidades básicas

Mantén el tazón de agua lleno, alimenta a tu gato a horarios regulares y limpia las cajas de arena. Un gato satisfecho es menos propenso a buscar atención de manera traviesa.

2. Evita el aburrimiento

Rota los juguetes para que siempre parezcan “nuevos” y prueba los alimentadores de rompecabezas: tu gato tendrá que trabajar para conseguir la golosina. También es útil programar sesiones de juego diario: liberar energía es clave para su bienestar.

3. Reduce las tentaciones

Coloca objetos frágiles fuera de su alcance. No solo evitarás pérdidas, sino que también protegerás a tu gato de accidentes, como vidrio roto o pastillas derramadas.

4. Ignora el mal comportamiento cuando sea necesario

Si tu gato está sano, bien alimentado y entretenido, pero aún así derriba cosas para llamar tu atención, lo mejor es ignorarlo. Reaccionar puede reforzar el comportamiento, así que mantener la calma es la clave.