Tarot del colibrí: voluntad para hacer realidad los sueños

Vida saludable
domingo, 28 de septiembre de 2025 · 01:22

Carta 1) El dispensador: dar y recibir.  Generosidad.  Compartir. Satisfacción.  Alegría. Abundancia

Carta 2) El pensamiento: poder de manifestación.  Hacer realidad los sueños o pensamientos.  Concretar. Esfuerzo.  Voluntad. Creatividad.  Perseverancia

Carta 3) Purificación: depuración.  Sanación.  Equilibrio.  Autopurificación. Eliminación de todo lo negativo. Optimismo. Voluntad.  Determinación.

 

Mensaje final

El tarot habla hoy de la necesidad de encontrar el equilibrio entre el dar y el recibir. Destaca la importancia de la generosidad y de saber compartir con los demás. Asimismo señala que todos podemos hacer realidad nuestros sueños, porque todos en mayor o menor medida, poseemos la capacidad de crear y de ir construyendo con esfuerzo,  paciencia y voluntad nuestra realidad. Hay que ser paciente y poner esfuerzo, dos  cosas que en la actualidad están poco valoradas, porque todo es urgente y no se tiene tolerancia a la frustración, lo que genera ansiedad y hace frágil a la persona que ante el primer obstáculo se desmorona y abandona su propósito. Dicen las cartas que el equilibrio, la estabilidad y la felicidad tienen que ver, entre otras cosas, con un trabajo de autopurificación, de eliminar lo negativo o transformar las energías malas en cosas positivas, y por supuesto, con la voluntad , la determinación y la perseverancia para hacer realidad los deseos y sueños.
 

