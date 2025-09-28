Tarot del colibrí: voluntad para hacer realidad los sueños

Carta 1) El dispensador: dar y recibir. Generosidad. Compartir. Satisfacción. Alegría. Abundancia

Carta 2) El pensamiento: poder de manifestación. Hacer realidad los sueños o pensamientos. Concretar. Esfuerzo. Voluntad. Creatividad. Perseverancia

Carta 3) Purificación: depuración. Sanación. Equilibrio. Autopurificación. Eliminación de todo lo negativo. Optimismo. Voluntad. Determinación.

Mensaje final

El tarot habla hoy de la necesidad de encontrar el equilibrio entre el dar y el recibir. Destaca la importancia de la generosidad y de saber compartir con los demás. Asimismo señala que todos podemos hacer realidad nuestros sueños, porque todos en mayor o menor medida, poseemos la capacidad de crear y de ir construyendo con esfuerzo, paciencia y voluntad nuestra realidad. Hay que ser paciente y poner esfuerzo, dos cosas que en la actualidad están poco valoradas, porque todo es urgente y no se tiene tolerancia a la frustración, lo que genera ansiedad y hace frágil a la persona que ante el primer obstáculo se desmorona y abandona su propósito. Dicen las cartas que el equilibrio, la estabilidad y la felicidad tienen que ver, entre otras cosas, con un trabajo de autopurificación, de eliminar lo negativo o transformar las energías malas en cosas positivas, y por supuesto, con la voluntad , la determinación y la perseverancia para hacer realidad los deseos y sueños.

