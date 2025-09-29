Cómo hacer alfajores de maicena suaves y deliciosos

Los alfajores de maicena son un ícono de la repostería argentina, reconocidos por su textura suave y tierna, su relleno dulce de dulce de leche y el toque irresistible del coco rallado en los bordes. Ideales para acompañar un café, disfrutar en la merienda o regalar, estos alfajores combinan tradición y sencillez en cada bocado. Con esta receta, incluso los principiantes en repostería pueden lograr un resultado delicioso y con la apariencia de los de confitería.

Ingredientes (para aproximadamente 20 alfajores)

Para la masa:

200 g de harina 0000

300 g de maicena

200 g de manteca (a temperatura ambiente)

150 g de azúcar impalpable

2 yemas de huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo para hornear

Ralladura de 1 limón (opcional)

Para el armado:

400 g de dulce de leche repostero

100 g de coco rallado

Preparación

1. Prepara la masa

En un bol grande, bate la manteca con el azúcar impalpable hasta lograr una crema suave y esponjosa. Añade las yemas, la esencia de vainilla y la ralladura de limón, mezclando bien.

Tamiza la harina, la maicena y el polvo para hornear, e incorpóralos poco a poco a la mezcla, formando una masa homogénea y suave. Envuelve la masa en papel film y refrigérala durante 30 minutos.

2. Estira y corta

Precalienta el horno a 180°C. Sobre una superficie enharinada, estira la masa con un grosor de aproximadamente 5 mm. Corta círculos de unos 5 cm de diámetro y colócalos en una bandeja cubierta con papel manteca.

3. Hornea

Hornea las tapitas durante 10-12 minutos o hasta que los bordes estén ligeramente dorados. Retíralas del horno y deja que se enfríen completamente antes de armarlas.

4. Arma los alfajores

Unta una tapita con dulce de leche y coloca otra encima, presionando ligeramente para que se adhieran. Luego, pasa los bordes por coco rallado, asegurándote de que queden bien cubiertos.

Consejos para un resultado perfecto

Dulce de leche: Utiliza dulce de leche repostero para que no se desborde al armar los alfajores.

Coco rallado: Si querés un sabor más intenso, podés tostarlo ligeramente antes de pasarlo por los bordes.

Conservación: Guarda los alfajores en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 5 días, o en la heladera si hace calor, para mantenerlos frescos.

Con estos pasos, lograrás alfajores de maicena suaves, deliciosos y con el clásico sabor argentino que encanta a chicos y grandes.