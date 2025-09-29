El secreto para cuidar tus calas y que exploten de flores en tu jardín

Las calas (Zantedeschia aethiopica), también conocidas como lirios de agua o alcatraces, son plantas de gran elegancia que destacan por sus flores vistosas y su follaje verde exuberante.

Si quieres que tu cala florezca en todo su esplendor, es fundamental brindarle los cuidados adecuados durante todo el año.

A continuación, te contamos los secretos para que tu planta de cala explote de flores en tu jardín y se mantenga saludable por más tiempo.

Cuidados esenciales para que tu cala florezca al máximo

Ubicación ideal: luz y temperatura

Las calas prosperan mejor en semisombra o en un lugar con luz filtrada. Aunque pueden tolerar el sol directo en las primeras horas de la mañana, la exposición prolongada a los rayos solares puede quemar sus hojas y afectar su floración.

¿Dónde colocarla?

En exteriores, busca un rincón con sombra parcial y protegido de los vientos fuertes.

En interiores, colócala cerca de una ventana con luz indirecta brillante.

Tip extra: Si vives en un clima cálido, asegúrate de protegerla del sol del mediodía para evitar el marchitamiento.

Riego adecuado: la clave para una cala sana

El riego es crucial para el desarrollo de la cala, ya que es una planta que necesita humedad constante en su sustrato.

Frecuencia recomendada:

En primavera y verano: 2 a 3 veces por semana, asegurándote de que la tierra esté húmeda pero sin encharcar.

En otoño e invierno: 1 vez por semana, reduciendo la cantidad para evitar que las raíces se pudran.

Consejo práctico: Si notas que las hojas de tu cala comienzan a amarillear, puede ser señal de exceso de agua o falta de drenaje. En este caso, revisa el sustrato y ajusta la frecuencia de riego.

Abono natural para potenciar la floración

Para que tu cala produzca flores abundantes y vibrantes, es fundamental nutrirla con un abono orgánico rico en nutrientes. Una excelente opción casera es combinar canela en polvo y café, ya que estos ingredientes aportan minerales esenciales y fortalecen las raíces.

Receta de abono casero con canela y café:

1 cucharada de canela en polvo (antifúngico natural y estimulante del crecimiento).

2 cucharadas de café usado (rico en nitrógeno, ideal para la floración).

¿Cómo aplicarlo?

Espolvorea la mezcla alrededor de la base de la planta.

Cada vez que riegues, los nutrientes irán filtrándose lentamente hasta las raíces.

Repite la aplicación cada 15 días durante la temporada de crecimiento.

Tip extra: Si prefieres un fertilizante líquido, mezcla los ingredientes con agua y deja reposar por 24 horas antes de regar la planta con esta solución nutritiva.

Aprovecha las cáscaras de huevo como abono natural

Las cáscaras de huevo son un excelente complemento para enriquecer el suelo, ya que son una fuente natural de calcio y otros minerales esenciales que fortalecen las raíces y previenen enfermedades en las plantas.

Cómo preparar abono con cáscaras de huevo:

Junta las cáscaras de huevo a medida que las uses.

Lávalas bien para eliminar restos de clara o yema.

Déjalas secar completamente al aire libre o en el horno a baja temperatura.

Tritura las cáscaras hasta obtener un polvo fino o pequeños trozos.

Espárcelas sobre la tierra alrededor de tus plantas o agrégalas al compost.

Beneficios del abono con cáscaras de huevo:

Aporta calcio al suelo, fortaleciendo las raíces. Mejora la estructura del sustrato y la aireación. Previene la pudrición de las raíces y el debilitamiento del tallo.

Consejo extra: También puedes remojar las cáscaras trituradas en agua durante 24 horas y usar el líquido resultante como fertilizante líquido para riego.

Conclusión: cuida tu cala y disfruta de su espectacular floración

Siguiendo estos consejos de cuidado, tu cala crecerá sana y te regalará flores hermosas durante toda la temporada. Recuerda que la ubicación, el riego adecuado y el abono natural son clave para potenciar su desarrollo.

Resumen de cuidados básicos:

Ubicar en semisombra y proteger del sol intenso.

Mantener el sustrato húmedo, sin encharcar.

aplicar abono casero con canela y café cada 15 días.

Aprovechar las cáscaras de huevo para mejorar la calidad del suelo.

Con estos secretos, tu cala será el centro de atención en tu jardín. ¡Anímate a probar estos trucos y disfruta de su increíble floración!