Horóscopo chino del lunes 29 de septiembre de 2025: predicciones signo por signo

Rata

Con la fuerza de tu signo, el lunes será perfecto para liderar. En el amor, tu iniciativa traerá acercamiento.

Noticias Relacionadas Horóscopo chino: los signos que disfrutarán de un año lleno de amistades y encuentros sociales

Buey

La energía del día te invita a abrirte a cambios sin perder tu estabilidad. En lo sentimental, la flexibilidad será clave.

Tigre

Tu audacia se potencia con creatividad. En el amor, un gesto espontáneo renovará la conexión.

Conejo

El inicio de la semana te inspira a organizar tus ideas. En lo sentimental, la calma traerá armonía.

Dragón

Tu magnetismo se activa con fuerza extra. En el amor, mostrar pasión encenderá la complicidad.

Serpiente

La intuición se combina con astucia mental. En lo sentimental, escuchar al otro abrirá un nuevo entendimiento.

Caballo

Tu energía se alinea con la acción. En el amor, una propuesta diferente traerá entusiasmo.

Cabra

La dulzura encuentra orden y dirección. En lo sentimental, tu sensibilidad será muy valorada.

Mono

Tu chispa creativa se potencia. En el amor, sorprender con humor reforzará el vínculo.

Gallo

Tu disciplina encaja con el inicio de la semana. En lo sentimental, mostrar franqueza será la clave.

Perro

Tu lealtad se combina con ingenio práctico. En el amor, un diálogo sincero dará estabilidad.

Cerdo

Tu generosidad se alinea con nuevos planes. En lo sentimental, compartir proyectos reforzará la unión.